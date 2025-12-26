ヤクルトを戦力外となっていた山本大貴投手（３０）が全府中野球倶楽部で現役を続行することが２９日、分かった。独立リーグなど複数のオファーもあった中で家族を支える一家の大黒柱として会社員として野球ができるクラブチームを選択した。

本紙の取材に対し、山本は「山あり谷ありのプロ野球人生でしたけど、楽しかった。悔いはありません」とやり切った様子でプロ８年間を振り返った。

三菱自動車岡崎から１７年ドラフト３位でロッテに入団。即戦力として期待されたが実力を発揮するまでに時間を要した。忘れもしないプロ２年目の１９年３月。東洋大との練習試合で大量の四球をきっかけに１イニング７失点したのがターニングポイントだった。屈辱を味わったことで自分の実力を痛感。ここから努力を重ねていった。

２度目のターニングポイントは２２年７月末に坂本光士郎投手との交換トレードでヤクルトに移籍できたことだった。連投にも耐えうる体力を武器にブルペンを支え２３、２４年と２年連続で４０登板を果たし、才能が開花した。しかし、今季は故障などもあり１７登板で防御率５・１７に終わっていた。

通算１２１登板で５勝１敗、２２ホールド、１セーブ。今後の目標について「プロでの経験をチームに還元できれば。都市対抗に導くことが目標です」と山本。決意を新たに再スタートを切る。