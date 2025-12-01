º£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤Ï·ÜÆîÈÚ¤½¤Ð¤Ç¡£ÏÂ¿©¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ø´ðËÜ¤Î¤½¤Ð¤Ä¤æ¡Ê¤«¤±¤Ä¤æ¡Ë¡Ù
°ìÇ¯¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡£º£Ç¯¤Ï¡¢³äË£¤ÎÌ£¤ò²È¤Ç¤âµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡£
¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ç¿Íµ¤¤Î³ûÆîÈÚ¤ò¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤·ÜÆù¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤È¤¯»³¡¦ÌîºêÍÎ¸÷¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¹â°æ¤µ¤ó¡£º«ÉÛ¤Èºï¤êÀá¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿·ÜÆù¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¤°ìÇÕ¤Ë¡£
³äË£»Å¹þ¤ß¤Ç¤â¡¢¹©Äø¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¡£¿©¤Ù¤ÆÇ¼ÆÀ¡Ä¡ÄÀäÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¡Ø·ÜÆîÈÚ¤½¤Ð¡Ù
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤½¤Ð¡Ê´¥ÌÍ¡Ë¡Ä¡Ä 200ɡ
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä 1/2Ëç¡ÊÌó 150ɡ¡Ë
¤ï¤±¤®¡Ä¡Ä1/2Â«¡ÊÌó 50ɡ¡Ë
À¸¤·¤¤¤¿¤±¡Ä¡Ä2 ¸Ä
¡Ò¤À¤·½ÁÍÑ¢¨¡Ó
º«ÉÛ¡Ê6¡ß10Ñ¡Ë¡Ä¡Ä 1 Ëç
ºï¤êÀá¡Ä¡Ä10ɡ
¡Ò¤½¤Ð¤Ä¤æÍÑ¡Ó
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤æ¤º¤ÎÈé¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¥µ¥é¥ÀÌý
¢¨¤À¤·½ÁÍÑ¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Ç ¤¾å¤¬¤êÌó 5¥«¥Ã¥×Ê¬¡Ë¡£»Ä¤Ã¤¿¤À¤·½Á¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¤µ¤Þ¤·¤Æ¤«¤éÌ©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5Æü´Ö¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ç1½µ´Ö¤Û¤ÉÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý
¡Ú¤À¤·¤ò¤È¤ë¡Û
¡Ê1¡ËÂç¤¤á¤ÎÆé¤Ë¿å 5¥«¥Ã¥× ¤òÆþ¤ì¡¢º«ÉÛ¤ò¿»¤·¤Æ¤½ ¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£Æé¤òÃæ ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨ÆÄ¾Á°¤Ëº«ÉÛ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£ÆéÄì¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
POINT
º«ÉÛ¤ò¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¨ÆÄ¾Á°¤Ëº«ÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬65¡Á85¡î¤À¤«¤é¡£Ê¨Æ¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Ì¤á¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÊ¨Æ¤·¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢²Ð ¤ò»ß¤á¤Æ3Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£ ºï¤êÀá¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¤é¡¢»Ä¤ê¤Îºï¤êÀá¤ò²Ã¤¨¤Æ1Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
POINT
Ê¨Æ¤·¤¿¤À¤·½Á¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤¡¢ºï¤êÀá¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬½Ð¤ë85¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£ºï¤êÀá¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄì¤ËÄÀ¤à¾õÂÖ¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤À¤·½Á¤¬¿§¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¸ü¼ê¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤¿ËüÇ½¤³¤·´ï¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë½Å¤Í¤Æ¤³¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Ð¤Ä¤æÍÑ¤Ë2¤È1/2¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤ë¡£
POINT
¤À¤·½Á¤ò¤³¤·¤¿¤é¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤«¤ë¤¯²¡¤µ¤¨¤Æ¡£ºï¤êÀá¤¬´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤·½Á¤â¡¢»Ä¤µ¤º¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë¡Û
¡Ê4¡Ë¤ï¤±¤®¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤ê¡¢Ä¹ ¤µ4¡Á5Ñ¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¼´¤òÀÚ¤ë¡£·ÜÆù¤Ï¿È¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë²«¿§¤¤»éËÃ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç4¡Á5 Ê¬¾Æ¤¡¢Î¢ÊÖ¤¹¡£1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÉý1Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤æ¤º¤ÎÈé¤Ï²«¿§¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤òÇö¤¯´Ý¤¯¤à¤¤¤¿¤â¤Î¤ò2ËçÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
POINT
¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ÜÆù¤ÎÈéÌÜ¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¡£¤¿¤À¤·¡¢¸å¤Ç¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ç¼Ñ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ÏÀÖ¤ß¤¬»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇOK¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¤½¤Ð¤ò¤æ¤Ç¡¢¤Ä¤æ¤òºî¤ë¡Û
¡Ê5¡ËÂç¤¤á¤ÎÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¤½¤Ð¤òÆþ¤ì¤ÆÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÊÌ¤ÎÆé¤Ë¤À¤·½Á¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤Ð¤Ä¤æÍÑ¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢·ÜÆù¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤ï¤±¤®¤Î½ç¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¤½¤Ð¤¬¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢Îä¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤Ì¤á¤ê¤òÍî¤È¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤½¤Ð¤Ä¤æ¤ÎÆé¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢´ï¤Ë1/2ÎÌ¤º¤ÄÀ¹¤ê¡¢¤æ¤º¤ÎÈé¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¤À¤·¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¤â¤¦°ìÇÕ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤³¤È¤·¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÀäÉÊ·ÜÆîÈÚ¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2012Ç¯1·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë