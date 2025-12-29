　松本山雅FCは29日、セレッソ大阪からGK上林豪(23)が期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日まで。期間中にC大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。

　上林はC大阪U-18時代に2種登録され、C大阪U-23でJ3リーグ戦7試合に出場。その後、明治大を経て今季からC大阪のトップチームに加入したが、ルーキーイヤーは公式戦の出場がなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK上林豪

(かんばやし・ごう)

■生年月日

2002年8月18日(23歳)

■出身地

奈良県

■身長/体重

185cm/74kg

■経歴

C大阪U-12-C大阪U-15-C大阪U-18-明治大-C大阪

■出場歴

J3リーグ:7試合(C大阪U-23)

■コメント

▽松本側

「松本山雅FCを愛するすべての皆さま、はじめまして。

セレッソ大阪から加入させていただくことになりました上林豪です。

松本山雅FCのために自分の全てを懸け、誰よりもひたむきに日々を過ごし、泥臭く戦い、死に物狂いでゴールを守ります。

この覚悟をピッチ上で示すので、熱い声援を送っていただければ幸いです。

共に戦い、最高のシーズンにしましょう!よろしくお願いいたします!」

▽C大阪側

「スポンサー企業の皆さま、ファン、サポーターの皆さま、2025シーズンもセレッソ大阪への熱いご支援、ご声援ありがとうございました。この度、松本山雅FCに期限付き移籍することを決断しました。最終節のセレモニーでピッチを周回した際、ゴール裏サポーターの皆さまからいただいたセレッソ大阪コールに鳥肌が立ったと同時に、この声援を背に戦いたいと強く感じました。簡単な決断ではありませんでしたが、セレッソ大阪のゴールマウスを任される選手になるため、松本山雅FCで飛躍的に成長してきます。引き続き応援していただけると幸いです。行ってきます!」