岡山が元U―20日本代表のJ2山口FW河野孝汰（22）を獲得することが29日、分かった。複数の関係者によると合意。一両日中に正式発表される。

山口アカデミー育ちでFWや攻撃的MFでのプレーが可能。16歳でプロデビューを果たし、16歳11カ月17日で当時J2最年少得点も記録した（24年に熊本FW神代慶人が更新）。すでにJ2リーグ通算118試合出場を誇り、昨年からは主将の重責も担う。また24年9月の千葉戦で左膝前十字靭帯断裂、内側側副靭帯損傷、外側半月板断裂で全治約8カ月の大怪我を負ったが、今年8月に戦列復帰。チームはJ3降格してしまったものの先頭に立って鼓舞し、今オフは複数クラブによる争奪戦に発展していた。

J1初挑戦ながら13位で残留を決めた岡山は、来季も木山隆之監督が指揮。C大阪からMF西川潤を獲得し、DF工藤孝太の浦和からのレンタル延長も成功するなど積極的な補強を行っている。

◇河野 孝汰（かわの・こうた） 2003年（平15）8月12日生まれ、山口県周南市出身の22歳。小学校時代から山口アカデミーで育ち、高校1年時の19年にトップチームに2種登録。同年11月の山形戦でJデビュー。24年から主将。U―20日本代表など各アンダーカテゴリー招集歴あり。1メートル78、73キロ。利き足は右。