ケーブル自動巻取可能、最大40W出力のAC充電器「TORRAS FlexLine」

スマホの充電には「充電器」と「ケーブル」の2つが必要だが、両者をひとまとめにし、ケーブルを充電器本体に収納できるようにしてしまったのが、このTORRASの製品だ。同様の品は本製品より前からちょくちょく存在していたのだが、本製品と前後して複数の大手メーカーでの取り扱いが始まったこともあり、いまや知名度もかなりアップしている。

ケーブルを収納するということはボディはそれなりの体積にならざるを得ず、初見ではギョッとするほどなのだが、それでも先端を引っ張ることでスルスルと収納できる利便性は、そうしたマイナスを補ってあまりある。またプラグもきちんと折り畳めるなど、可搬性についてもきちんと考慮されている。

こうしたリールタイプのケーブルは巻いたまま使用していての発熱の危険性がよく指摘されるが、本製品は全部引き出さずに使うにはかえってコツが必要な構造なので、うっかりミスによる事故の恐れは低そうだ。持ち歩いての利用はもちろん、卓上でケーブルを伸ばしっぱなしにせず、未使用時にはスッキリさせたい用途にもおすすめできる製品だ。

MagSafeで手軽に着脱、ハンズフリーで手元撮影しやすいネックマウント

製品名 発売元 実売価格 TORRAS FlexLine TORRAS 8699円

両手を使ったデバイスの操作の様子をスマホで撮影する場合に重宝するのがネックマウントだが、「スマホをネックマウントに取り付ける」「ネックマウントを首にかける」という2つの準備が地味に面倒で、次第に使わなくなっていくという問題があった。それらの手間を大幅に軽減したことで、常用するに至っているのが、このTELESINの製品だ。

これはMagSafe規格対応のマグネットを装備したネックマウントで、iPhoneを磁力で簡単に取り付けられる。また取り外しもすばやく行えるので、一旦外してプレビューをチェックしたい場合にも対応が容易ときている。機能は見た目そのままでサプライズは一切ないが、とにかく使い勝手の向上に心血を注いだ製品だ。

また首に掛けるのも側面ボタンでバンド部を根元から外し、差し込むだけでロックされるので手間がかからない。面倒に感じていたスマホ着脱の手間が従来比8割減、首に掛ける手間が従来比5割減といったところで、本稿で紹介して以降も日々活躍している一品だ。

110円の投資で毎日の「うっかり忘れ」がなくなるチェッカー

製品名 発売元 実売価格 Smartphone Magnetic Neck Holder TELESIN 3495円

近年は100円ショップでも専門店に見劣りしないパソコンおよびスマホ関連のグッズがお目見えすることも増えたが、なかには既存のカテゴリーではうまく分類できないせいで、人気の実用アイテムがひっそりと登場しているケースも少なくない。このキーホルダーチェッカーもそんな製品のひとつだ。

これは毎日繰り返すタスクを記入しておき、完了したらボタンをスライドさせて「済」扱いとし、日付を超えたらまたそれらのボタンを元に戻すという、いわゆるタスク管理ツールに分類される製品だ。ライフハック界隈ではかつて話題になったこともある品だが、それがダイソーで、しかも110円でお目見えしていたことには驚かされた。

付属のシールからも分かるようにダイソーでは子供が忘れ物をしないためのツールとして位置づけているようだが、元となる製品がそうだったようにビジネスパーソンや、あるいは物忘れの多い高齢者でも便利に使える。作りはやや粗雑で価格相応といった印象だが、この安さゆえ、日々繰り返すタスクが苦手な人は試してみる価値はあるはずだ。

製品名 発売元 実売価格 キーホルダー（チェッカー） 大創産業 110円