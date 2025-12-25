ガチャ「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」発売決定360度どこから見てもかわいい「ハローキティ」など5種
【サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉】 2026年1月 発売予定 価格：1回300円
「ハローキティ」
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」を2026年1月に発売する。価格は1回300円。
本商品は、オーロラクリア素材を使用したシャボン玉が特徴の新フィギュアシリーズからサンリオのキャラクターたちを立体化したもの。「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ポチャッコ」、「けろけろけろっぴ」の5種類がラインナップされており、360度どこから見てもかわいいポーズでそれぞれ立体化されている。
「ポムポムプリン」
「シナモロール」
「ポチャッコ」
「けろけろけろっぴ」
サイズ：本体 約32～50mm
材質：本体 PVC
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317