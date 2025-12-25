【サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉】 2026年1月 発売予定 価格：1回300円

「ハローキティ」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉」を2026年1月に発売する。価格は1回300円。

本商品は、オーロラクリア素材を使用したシャボン玉が特徴の新フィギュアシリーズからサンリオのキャラクターたちを立体化したもの。「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ポチャッコ」、「けろけろけろっぴ」の5種類がラインナップされており、360度どこから見てもかわいいポーズでそれぞれ立体化されている。

「ポムポムプリン」

「シナモロール」

「ポチャッコ」

「けろけろけろっぴ」

【サンリオキャラクターズ きらっととんでいけしゃぼん玉】

サイズ：本体 約32～50mm

材質：本体 PVC

(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317