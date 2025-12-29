ツーハッチのベストランジェリーAWARD発表！輝くランジェリーたちをご紹介♡

毎年楽しみにしている「ツーハッチ」のベストランジェリーAWARDがついに発表！お客様からの支持をもとに、今年もっとも輝いたランジェリーたちが選ばれました。ノンワイヤーやブラトップ、ワイヤーブラの各部門で1位を獲得したアイテムが勢揃い。着心地やデザインにこだわった、思わず着たくなるランジェリーを一挙にご紹介します。自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりなアイテムが満載です♡

ツーハッチのノンワイヤーブラ部門1位は「エアランジュ」



ノンワイヤーブラ部門で1位に輝いたのは、《エアランジュ》ラヴィーナブラ＆ショーツ。

軽やかな着心地でバストに優しくフィットし、自然な高さとふっくらとした谷間をメイクする理想的なアイテムです。

下厚カップがバストを持ち上げ、スタイルアップ効果も抜群。A70～H75サイズまで対応しており、全4色から選べるので、毎日気分に合わせて楽しめます♪

\4,380という価格で、ラクなのに美しいシルエットを手に入れましょう！

ブラトップ部門1位！「ブラモネ」ノーマルキャミソールが人気の理由



ブラトップ部門で1位に選ばれた《2cup盛りtype》「ブラモネ」ノーマルキャミソールは、ツーハッチの人気No.1アイテム！

シリーズ累計販売枚数200万枚を突破し、その安定感ある着心地と「苦しくないのに盛れる」機能が多くのファンを魅了しています。

伸縮性のある生地で、薄手のニットにも響かず、デイリーにぴったりのアイテム。お手頃価格\2,780で、5色展開からお気に入りのカラーを選べます♪

ワイヤーブラ部門1位！Leene フルールシャワーカシュクールブラで理想の谷間を実現



ワイヤーブラ部門で1位に輝いたのは、Leeneシリーズの《フルールシャワーカシュクールブラ＆ショーツセット》。

オリジナルのL字ワイヤー設計で、バストをしっかりとキープしながら、ワイヤーが食い込むことなく痛みを感じません。

さらに両サイドから寄せてバストを中心に寄せ、理想的な谷間をメイクする優れたデザイン。

全9色のバリエーションとA70～G75のサイズ展開があり、\4,380から購入可能。ロマンティックなレースデザインも魅力的です♡

ベストランジェリー受賞アイテムで、理想のランジェリーを手に入れよう



ツーハッチのベストランジェリーAWARDで選ばれたアイテムたちは、どれも自信を持っておすすめできる優れたランジェリーです。

ノンワイヤー、ブラトップ、ワイヤーブラ、それぞれの部門で1位に選ばれたアイテムは、どれも着心地とデザインにこだわり抜かれたものばかり。

新しいランジェリーで気分を一新し、毎日をもっと快適に、もっと美しく過ごしましょう♡