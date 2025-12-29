　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては166.92円安。出来高は2980枚となっている。

　TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50360　　　　　-120　　　　2980
日経225mini 　　　　　　 50365　　　　　-115　　　 67679
TOPIX先物 　　　　　　　3421.5　　　　　　-5　　　　5376
JPX日経400先物　　　　　 30835　　　　　 -50　　　　 288
グロース指数先物　　　　　 673　　　　　　-4　　　　 450
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース