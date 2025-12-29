日経225先物：30日0時＝120円安、5万360円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては166.92円安。出来高は2980枚となっている。
TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50360 -120 2980
日経225mini 50365 -115 67679
TOPIX先物 3421.5 -5 5376
JPX日経400先物 30835 -50 288
グロース指数先物 673 -4 450
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50360 -120 2980
日経225mini 50365 -115 67679
TOPIX先物 3421.5 -5 5376
JPX日経400先物 30835 -50 288
グロース指数先物 673 -4 450
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース