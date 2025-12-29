ボナベンチュラの新作♡光を纏うリザードエンボスレザーが上品に輝く冬コレクション
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド、ボナベンチュラから、冬の装いに特別な光を添える「リザードエンボスレザー」シリーズが登場します。繊細な型押しが生み出す奥行きのある表情は、角度によって異なるニュアンスを見せ、控えめでありながらも確かな存在感を放つ一品。バッグからウォレット、iPhoneケース、そして愛らしいハートチャームまで揃う豊富なラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♪
光を放つリザードエンボスレザーの魅力
「Luce Calda（ルーチェ・カルダ）」コレクションとして登場するリザードエンボスレザーは、繊細な型押しが魅せる陰影が特徴。
光を受けた瞬間にふわりと艶めき、上品なラグジュアリー感を演出します。控えめながらも存在感があるため、日常のスタイルをぐっと格上げしてくれる優秀アイテム。
ホリデーシーズンの華やかなムードにもマッチし、冬の着こなしに温かな輝きを添えてくれます。
多彩なラインナップで冬のおしゃれを更新
本コレクションには、2型のバッグとウォレット、iPhoneケース、チャームまで幅広く展開。
バッグは「ステラショルダーバッグリザードエンボスレザー」（220,000円）と「アナバッグリザードエンボスレザー」（220,000円）の2種類。
ウォレットは「ヴィットーリアスモールウォレット」（69,300円）と「ヴィットーリアコンパクトウォレット」（63,800円）が揃います。
iPhoneケースは「ハンドル付きバックカバーケース」（22,000円）と「ダイアリーケース」（22,000円）の2種類。
さらに、愛らしい「ハートミニポーチチェーン付き」（27,500円）と「ハートキーホルダー」（15,950円）もラインナップに加わり、ギフトとしても喜ばれる逸品ぞろいです♡
ハートチャームやiPhoneケースも登場
小物類のバリエーションが充実している点も魅力。バッグと同素材で揃えられるiPhoneケースは、ファッションとの一体感が生まれ、冬コーデに映えるアクセントに。
ハートモチーフのチャームは、可愛らしさと上質さを両立し、大人女性にも取り入れやすいデザインです。
単品使いはもちろん、バッグに合わせてコーディネートすることで、冬のスタイルにさりげない統一感と華やぎを添えてくれます♪
冬の装いに上質な輝きを添えて
リザードエンボスレザーの新作は、上質な質感と華やかな輝きをバランスよく兼ね備えた、大人の女性に寄り添うコレクションです。
バッグから小物まで幅広く揃うラインナップは、自分用にもギフトにもぴったり♡
冬のコーディネートを洗練させてくれるボナベンチュラの新作を、ぜひ店頭で手に取って、その美しい陰影と触感を楽しんでみてください。