リアルサウンド映画部による【月刊ドラマランキング分析 11月】が配信開始された。

参考：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男に永遠のリスペクト！ 鮎美に抱いた“違和感”も

本企画では、ドラマランキングを基に、各作品の魅力を振り返っていく（本ランキングは、TVer公式Instagramに投稿された2025年11月ドラマ視聴ランキングを基に作成。2025年11月1日から11月30日までの視聴UB数（ユニークブラウザ）の集計されたもので、視聴回数とは異なります）。

この投稿をInstagramで見る

TVer【公式】(@tver_official_ig)がシェアした投稿

[キャプション] 第6回ゲストとして映画ライターのアナイスが登場。豪華俳優陣による競演が注目を集めた『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）をはじめ、TVerでも記録的な再生数となっている『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）など話題の秋ドラマを紹介している。

【2025年秋ドラマ総括】『ザ・ロイヤルファミリー』目黒蓮の存在感！ 『良いこと悪いこと』の伏線回収など【月刊ドラマランキング分析 11月】第6回ゲスト：アナイス（ANAIS）（文＝リアルサウンド編集部）