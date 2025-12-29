「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」から４月にデビューした２・５次元アイドル「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が２９日、大阪・ミナミ「Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａ」でグループ初のワンマン公演となるＺｅｐｐ東名阪ツアーをスタートさせた。メンバー７人が登場し、セルフタイトルナンバー「ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」で開幕。赤色担当の「らお」が「ついに始まってしまいました！」とコールすると、１０、２０代の女性が中心のメイツ（ファンの名称）は大絶叫で応えた。

だいきり「こんなにかわいい笑顔の花に会えたこと、すごい幸せに思ってます」

やなと「こんなたくさんの笑顔に囲まれてね。ホント素敵でございますよ」

にしき「新しい衣装とか、まだみんなが見たことなかったようなもの。どうでした？」

らお「すにすてのいいところをふんだんにお届けできる年末年始のツアーになってると思います」

たちばな「みんなの声援を聞けただけで、僕の血となり肉となるということで」

ゆたくん「♪Ｙ・Ｕ・Ｔ・Ａ〜（メイツ「♪ゆ〜た〜」）」

おさでい「かわいいよ、メイツ！ サイコー！」

にしきがイケボで「きょうの夜は（メンバーで）たこ焼きでも食べてね」と大阪を満喫する提案をすると、やなとが「太っちゃうよ〜。でも面積増えるなら、ええか」と大阪弁でアンサー。するとメイツからも「ええよ〜！」という声が飛び、おさでいは「大阪、ノリいいねやっぱね」と笑みを浮かべていた。

アンコールを含めてラストの「ＳｔｒｅｅｔＳｔｅｐ」まで２０曲を駆け抜けた７人。ツアーは同地で３０日も開催。Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａで来年１月２、３日、Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（東京）で同５、６日に実施する。