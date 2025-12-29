「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）

ワンダー王者・小波が飯田沙耶を退け、初防衛に成功した。２０分３４秒、ファイナルランサーで決着を付けた。

挑戦者の要求通り、真っ向勝負で臨んだ小波。雪崩式パワースラム、コーナーからのダイビングラリアット、ファイナルカットと攻め込まれたが、ラリアットを裸絞めで返して反撃開始。ハイキック連発から顔を蹴り上げ、ファイナルランサーで仕留めた。

小波は「両国に集まっているクソどもよ。オマエらの大嫌いな小波が初防衛したぞ。飯田、オマエの臨んだ正々堂々とやらで勝ったけれど、オマエはどんな気持ちだ」と呼びかけると、飯田は「すがすがしいよ、この野郎」とまさかの返答に会場はどよめいた。さらに「こっちに来たらどうだ」と正規軍ＳＴＡＲＳ加入も求められたが、しっかり飯田を踏みつけて拒否。「何寝ぼけたこと言っているんだ飯田、帰れよ。とっとと帰れ、負け犬が」と蹴散らかした。

すかさずリングインした吏南に挑戦を求められ受諾。小波は「来年も防衛をし続ける。スターダム、ジ・エンド！」と勝ち誇った。

昨年の同大会では朱里を相手に早々に負傷で試合が終了。今年も序盤は存在感を示せなかったが、５★ＳＴＡＲ ＧＰでＳａｒｅｅｅとの対決で注目度が急上昇。シングルベルト戴冠へと突き進んだ。バックステージでは「去年は秒殺で散々な目にあって、まさかこのベルトを持って防衛できるとは。だからプロレスって面白いよな」と胸を張った。