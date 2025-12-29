スポーツクライミングの日本代表夫婦、東京五輪銅メダルの妻・野口啓代と東京、パリと２大会連続五輪出場の夫・楢崎智亜が２９日に放送された「アスリート異種頂上決戦ニノチョコマッチ」に出演。大阪のシンボル、早朝の通天閣早登り対決に挑戦し、夫婦で３階から高低差６２メートルの鉄骨を登って、スタジオを凍りつかせた。

通天閣内部の階段を１階から上る今夏の世界陸上女子１００メートル障害準決勝進出の中島ひとみとの対決。野口は３階からスタートしたが、気温６度の早朝で鉄骨はキンキンに冷えてツルツル。それでもするすると軽快に上り始めた。

命綱をつけているとはいえ、眼下に広がるのは大阪の街並み。スタジオでＭＣを務めた二宮和也やチョコレートプラネット・長田庄平、松尾駿らから「ヤバ」「怖いよ」「すごい高い」と悲鳴が上がった。

野口は一度も休まずノンストップであっという間に５１メートル地点で待つ夫にバトンタッチすると、今度は楢崎が恐怖の難関ポイントへ。傾斜６０度、長さ８メートルのスカイクリフハンガーを腕だけでぶら下がって進んだ。場所は地上７５メートル。あまりの高さに「ヤバイこの絵」「うわー」「そんなことできるの？」「嘘でしょ」などとスタジオが恐怖で凍りついた。

さらに楢崎はさらなる難関の「地獄連チャンねずみ返し」へ。ここでも左手指の第１関節だけで柱をつかむなどして腕だけでぶら下がり攻略。あまりの恐怖に女優の吉田羊は「ゾワっとする」と絶句した。

一方の中島は３階から５階まで３２６段のらせん階段の途中で足がつるハプニング。それでも粘りの激走を見せたが、及ばず、クライミング夫婦が勝利した。