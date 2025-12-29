「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）

史上初めて女子レスラーでプロレス大賞を受賞したワールド王者・上谷沙弥（２９）が安納サオリの挑戦を退け、８度目の防衛に成功した。２２分４０秒、旋回式スタークラッシャーからの片エビ固めで３カウントを奪った。

“怖い沙弥様”が降臨した。鎖で安納の首を絞めながら会場を引きずりまわし、階段から突き落とした。ラフファイトを仕掛け、ＯＺアカデミーは「正危軍」に所属する安納サオリの狂気を引き出した。鎖攻撃や厳しいビンタ合戦、顔面キックを受け鼻血を流しながらも、最後は顔面へのヒザ蹴りから旋回式スタークラッシャーで決着を付けた。

上谷は「これが現実だよ。残酷だろ。沙弥様のキレイな顔を汚くしやがって、この野郎」と安納を罵倒。スターライト・キッドが次期挑戦者に名乗り出ても「可愛い子猫ちゃんよ。いつもうるさいんだよ。でもいいよ。いつでもどこでもやってやるよ」と挑戦を受諾。来年２・７エディオンアリーナ大阪大会での激突が濃厚だ。

最後に上谷は「しもべたちよ！」と呼びかけると、感極まり涙声になった。「この１年を振り返ると、いろんなことが有ったけれど分かったことがある。私の生きる場所はスターダムのリングってことだ。オマエらが見たことのない景色を見せてやる。しもべたちよ跪け。永遠にさようなら！」。そう言い放ち、今年最終戦を締めくくった。

今大会は両国国技館では団体史上最多、歴代でも２位（１位は２５年４・２７横浜アリーナ大会＝７５０３人）となる６５６３人の観衆が集った。年間観客動員でも２０２３年の９万７３６７人（１３５大会）を上回り、１０万１４１８人（１２７大会）と団体初の年間１０万人を突破した。

その躍進をけん引した上谷沙弥。９月にＴＢＳ系「ラヴィット！」で地上波テレビでは２３年ぶりとなる生放送で女子プロレス試合を実施するなど、リング内外で大暴れした。

２０２６年は新日本の１・４東京ドーム大会で、朱里とＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子の２冠戦に挑む。バックステージでは「いろんなことがあり毎日気が狂いそうで、逃げ出したいこともあった。自分から逃げなかったし、プロレスと毎日向き合い続けた。だからこそ、誰も手に入れられないものを手にしたと思うし、私はこれからもプロレスのために生きる。そしてスターダムのリングで黒く光り輝きつづける」と宣言。さらなる大暴れを続けそうだ。