MAZZELのHAYATO（20）が28日、NHK「第17回明石家紅白！」（午後7時30分）に出演。2011年のNHK紅白歌合戦に出場した鈴木福に憧れて子役になったエピソードを話した。

出演者にそれぞれの「思い出の紅白」について、MC明石家さんまが尋ねた。HAYATOは「マル・マル・モリ・モリ…の鈴木福さんと芦田愛菜さんが同い年」と話すと、さんまが「同い年なのか」と返した。HAYATOは「鈴木福さんを見て、芸能界を目指したので…」と告白した。

さんまは「うっそ」と驚き、スタジオのメンバーや他の出演者も全員が「えー」と反応した。HAYATOは「子役目指していたので、同じ事務所に入って」と回想。さんまから「うっそー。子役やってたん？鈴木福くんを目指して」と確認されると、HAYATOは「今はアーティストになりましたけど、昔は…」と応じた。

さんまから「どこであきらめた。役者を」と問われ、HAYATOは「コロナ禍とか仕事が減っちゃったりとか、オーディションもなかったりしたときに、ちょっとアーティストになりたいな、という気持ちもあったので、転向しました」と説明した。

さんまからは「アーティストの方が手っ取り早いから、って思うたん？」と強烈なツッコミを受けたが、HAYATOは右手を横に振って猛烈に否定。それでもさらにさんまは「そんなに甘くないで。俺がいうのもなんやけど」と続け、笑いを誘っていた。

MAZZELは23年にデビュー。今年11月に4枚目シングル「Only You」をリリースした。