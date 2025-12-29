『冬物』がもう値下げ！？【ユニクロ】大人の楽ちんオシャレに♡「ぽかぽかパンツ」

おしゃれのために寒さを我慢しているなら、あったかさもおしゃれさも欲張れそうな【ユニクロ】の冬パンツに注目！ 裏起毛素材のパンツはスマートなシルエットで、すっきり見えも狙えるかも。今ならセール価格で手に入るので、冬の買い足しにもぴったりのチャンスです。

裏起毛素材であったかな楽ちんパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\2,990（税込・セール価格）

ストレッチ性があって快適に穿けそうな裏起毛パンツ。公式サイトによると「保温機能付きの素材で、暖かい」とのことで、冬の日常シーンで活躍してくれる一本です。ストンと落ちるワイドシルエットでラフに見えすぎないのもポイント。3,000円以下まで値下げされているので、気軽にトライできそうです。

ストレートシルエットでスマートに

カジュアルスタイルが得意な@ko.wearさんは、ブラックの裏起毛パンツにカレッジ風スウェットシャツを組み合わせ。きれい見えするストレートシルエットのパンツによって、ラフなアイテムどうしの組み合わせでもパジャマ見えせず、スマートに決まるというお手本です。ボリュームのあるセーターや厚手アウター、レイヤードスタイルにも馴染んでくれそう。

