TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）がパーソナリティーを務める同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）の28日放送で、「年1度だけ食べていい」と決めている食べ物にまつわるエピソードを明かした。

今年6月の同番組で、カロリーが気になるため「ポテトチップスを食べていいのはクリスマスイブだけっていうことにしている」と話していたが、イブから4日経ったこの日も「クリスマスイブは私は年に1度だけポテトチップスを思い切り食べるという…大好きなんですけど食べ過ぎると太ってしまって、油もあんまり取り過ぎると良くないだろうということで」と改めて説明。ここ10年ほどイブの日だけポテトチップスを思い切り食べることにしていたという。

「今年もいただきました」と報告するも「そんなに興奮しないのはなぜかなって考えると、最近年に1度と口では言っておきながらほぼ3日に1度食べてるんですよね」とぶっちゃけ。呼ばれた席で出された場合は「さすがに失礼だから」食べてもいいというルールが理由だそうで、「行く先々のバーや居酒屋で、この話をネットか何かで見つけた店主や従業員の方が“安住さんが好きだって聞いたから”って」とポテトチップスを出してくれるという。

「困るんですよ」などと言いながらもそこは大好物。「バリバリバリバリ食べる」そうで、時には珍しいものや高級なポテトチップスを用意してくれることもあって「3日に1度は食べてるんですよね」と明かした。

「こんなことになるなんて」と言いつつもうれしそうで、「だから皆さん、出さないでください」と番組を通じて呼び掛けていた。