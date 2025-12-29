NARSのパウダーに新色登場♡光を纏う透明感ルミナス肌へ

ひとはけで肌印象を格上げしてくれる、NARSの名品パウダーに待望のニュースが到着しました。アジア地域で販売個数No.1*を誇る「ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN」に、新たなスキントーンに寄り添うシェードが仲間入り。光を味方につけた透明感はそのままに、より自然で洗練された仕上がりを叶えます。素肌そのものが美しくなったかのような軽やかさに、思わず惹きつけられるはず♡

光を操る透明感パウダー

NARS独自のライト・リフレクティング・コンプレックス™*¹を配合したフォーミュラが、光を巧みに反射し、澄んだ透明感を演出。小ジワや肌悩みを自然に目立たなくし、均一でなめらかな印象へ導きます。

さらに保湿成分グリセリン配合で、乾燥を感じにくく快適なつけ心地が続くのも魅力。メイクを美しくセットしながら、洗練されたルミナス肌を長時間キープします。

HOMEI春限定“桜”カラー♡ぷるちゅる質感が叶う最新ウィークリージェル登場

ウエイトレスな仕上がりと密着感

すべてのスキントーンに溶け込むニュートラルな設計で、赤みなどの肌悩みをナチュラルにカモフラージュ。ウエイトレスな心地よさで、まるで何もつけていないかのような仕上がりを叶えます。

エフォートレスにメイクをフィックスし、フランソワ・ナーズが追求する“メーキャップが映えるモダンな肌”を実現します。

光環境を選ばない美肌補正

NARSライトリフレクティングセッティングパウダープレストN



価格：6,490円（税込）

ミネラルパウダーを配合したフォトクロミックテクノロジーにより、太陽光やカメラのフラッシュ下でも白浮きを防止。

光をとらえながら肌トーンを均一に補正し、どんなシーンでも自然で健康的な肌色を演出します。日常から特別な瞬間まで、頼れる存在です。

発売日：2026年2月13日（金）

展開カラー：FOG[品番]05555ライト／CRYSTAL[品番]5894トランスルーセント

*BeauteResearch調べ。2022年-2024年アジア市場（中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ）百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

＊1・・・*アルゲ（海藻）エキス〔アスコフィルムノドスムエキス〕(なめらか成分)｜ポリネシアミネラル海水海水｜ライトアクティブ・マイクロプリズム〔酸化チタン、酸化鉄、マイカ〕(光反射成分)

ひとはけで放つ、私だけの光♡

透明感、軽さ、密着感を兼ね備えたNARSのライトリフレクティングセッティングパウダープレストNは、ベースメイクの完成度を高めてくれる心強い存在。

新色の登場で、より自分の肌にフィットする仕上がりが選べるようになりました。

どんな光の下でも自信を持てる肌へ導いてくれる名品パウダーで、毎日のメイクをワンランク上へアップデートしてみてはいかがでしょうか♪