73歳男性「月13万円の年金で暮らせても、家族に出ていかれた後悔が残る」孤独を案じる老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住73歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の資産：預貯金600万円、リスク資産300万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：8万8300円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「物欲がなく独り身なので、最低限の生活をしながら余暇を楽しむには十分足りていると感じるから」と語っています。
ひと月の支出は約「9万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「本当に必要でないものは買わない。ガソリン代も高いので自動車には極力乗らない。旅行は海外ではなく国内にする」と節約をしているとのこと。
今の生活での不安については「1人での生活なので、いずれ孤独死するのではないかという不安が常にある」とコメント。
いっぽうで「自分の気の向くままにやりたいことをやれている」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「家族を大事にしておけばよかった。自分のことしか考えず家族を顧みなかったことで、妻が子どもを連れて出ていってしまった。『仕事より家族』『家族のためにお金を使う』ということをしていれば、今も家族と過ごせていたと思う」と回答。
