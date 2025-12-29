¡ÖÁ´Á³¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤ó¤±¡ª¡×¥é¥¦¥É¥Í¥¹ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¡Æó°æ¸¶¼Â¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¹âºê¹¸¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡©
ÍèÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡¢LOUDNESS 45th Anniversary Tour 2025¡Ý2026 Chapter 1 "THE BIRTHDAY EVE"Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥é¥¦¥É¡¦¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£Æó°æ¸¶¼Â¡Ê65¡Ë¤ÏÇÛ¿®¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÆ¬¤Ç¤¹¤±¤ÉÆó°æ¸¶¤Ç¤¹¡ª¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¡¢¤Û¤Ü´Ý´¢¤ê¤ÎÆ¬¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¹âºê¹¸¡Ê64¡Ë¤Î¡ÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢Æó°æ¸¶¤Ï¡Ö81Ç¯¤Î½Õ¡¢µþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«¥ó¡Ê¹âºê¡Ë¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹âºê¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Þ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¿Í¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¹âºê¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æó°æ¸¶¤ò¹âºê¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï»³²¼¾»ÎÉ¡Ê64¡Ë¤À¡£¤½¤Î»³²¼¤«¤é¡Ö²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¹âºê¡£¼ÂºÝ¤ËÆó°æ¸¶¤Ë²ñ¤Ã¤¿¹âºê¤Ï»³²¼¤Ï¡Ö¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ËÁ´Á³¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤ó¤±¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆó°æ¸¶¤ÏÈ±¤¬Ã»¤¯¡¢¥Ò¥²¤âÃß¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹âºê¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æó°æ¸¶¤Ï¡Ö45Ç¯Á°¡¢¥¿¥Ã¥«¥ó¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤òºî¤ë¡£À¤³¦°ì¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤«¤é¡£Äü¤á¤¿¤é¤¢¤¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û