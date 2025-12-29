　FC東京は29日、FW佐藤恵允(24)、MF俵積田晃太(21)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。

　佐藤は今季J1リーグ戦で36試合に出場し、7得点を記録。俵積田は34試合で2ゴールを挙げた。

以下、両選手のクラブ発表コメント

■佐藤恵允

「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。

悔しさの方が多い2025シーズンとなってしまいましたが、来シーズンはより多くのゴールを決めて、より多くの勝利の喜びをファン・サポーターのみなさんと分かち合いたいと思います。

もっと東京が熱狂できるように。そして、自分自身が生まれ育った街の誇りとなれるように灰になるまで戦いますので、2026シーズンもともに戦いましょう。

VAMOS TOKYO!!」

■俵積田晃太

「2025シーズンは、結果が出ずに悔しいシーズンでした。

それと同時に色々な経験をして、自分自身にとっては意味のあるシーズンだったと思います。

まずは怪我を治してからですが、その経験をして良かったと思えるような2026シーズンにしたいと思います。そして、ファン・サポーターのみなさんと一緒に喜び合えるように頑張ります。

応援よろしくお願いします」