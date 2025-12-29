鹿島が若手2選手の期限付き移籍を発表
鹿島アントラーズは29日、MF下田栄祐(21)が栃木シティ、DF佐藤海宏(18)がアルビレックス新潟に期限付き移籍することを発表した。いずれも移籍期間は2026年6月30日までとなる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF下田栄祐
(しもだ・よしひろ)
■生年月日
2004年5月5日(21歳)
■出身地
岩手県
■身長/体重
178cm/77kg
■経歴
盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-いわき-鹿島
■出場歴
J2リーグ:37試合1得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽鹿島側
「いわきFCへ2年間期限付き移籍し、今年は鹿島アントラーズという大好きなクラブでサッカーをできることがすごく楽しみでしたが、2度のケガというまったく思い描いていなかった結果となってしまい、今まで経験したことのない悔しい1年間でした。ただ、サッカーができていたとしても、まだまだ試合に絡めるレベルではなかったと思います。もう一度期限付き移籍という形ですが、またアントラーズに戻ってきて、次は優勝という結果にしっかり絡める選手になりたいです」
▽栃木C側
「鹿島アントラーズから加入することになりました、下田栄祐です。
栃木シティの攻撃的なサッカーを攻守ともに支え、勝利に貢献できるように頑張ります!
よろしくお願いします!」
●DF佐藤海宏
(さとう・みひろ)
■生年月日
2007年2月26日(18歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
177cm/72kg
■経歴
鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-鹿島ユース-鹿島
■出場歴
J1リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
■コメント
▽鹿島側
「このたび、アルビレックス新潟に期限付き移籍するという決断をしました。まずは2025シーズン、たくさんの声援をありがとうございました。サッカーを始め、鹿島アントラーズのスクールに入った時から、このクラブでプロサッカー選手になることが僕の夢でした。幼い頃から夢見た、大好きなこのクラブの一員として1年間プレーでき、リーグ優勝という最高の景色を見ることができたことに、喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍であっても、僕にとってアントラーズを離れるという決断は簡単なものではありませんでした。覚悟を持って決めたことです。この決断が大きな成長につながるよう、全力でプレーします」
▽新潟側
「アルビレックス新潟に関わるすべての皆様、はじめまして。このたび、鹿島アントラーズから期限付き移籍で加入することになりました、佐藤海宏です。
僕にとっての大きな決断であり新たな挑戦となるこの機会を、アルビレックス新潟という伝統ある素晴らしいクラブで迎えられることを、とても嬉しく思います。
アルビレックス新潟の勝利のために、全力でプレーします。皆様にお会いできる日を楽しみしています!よろしくお願いします!」
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF下田栄祐
(しもだ・よしひろ)
■生年月日
2004年5月5日(21歳)
■出身地
岩手県
■身長/体重
178cm/77kg
■経歴
盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-いわき-鹿島
J2リーグ:37試合1得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽鹿島側
「いわきFCへ2年間期限付き移籍し、今年は鹿島アントラーズという大好きなクラブでサッカーをできることがすごく楽しみでしたが、2度のケガというまったく思い描いていなかった結果となってしまい、今まで経験したことのない悔しい1年間でした。ただ、サッカーができていたとしても、まだまだ試合に絡めるレベルではなかったと思います。もう一度期限付き移籍という形ですが、またアントラーズに戻ってきて、次は優勝という結果にしっかり絡める選手になりたいです」
▽栃木C側
「鹿島アントラーズから加入することになりました、下田栄祐です。
栃木シティの攻撃的なサッカーを攻守ともに支え、勝利に貢献できるように頑張ります!
よろしくお願いします!」
●DF佐藤海宏
(さとう・みひろ)
■生年月日
2007年2月26日(18歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
177cm/72kg
■経歴
鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-鹿島ユース-鹿島
■出場歴
J1リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
■コメント
▽鹿島側
「このたび、アルビレックス新潟に期限付き移籍するという決断をしました。まずは2025シーズン、たくさんの声援をありがとうございました。サッカーを始め、鹿島アントラーズのスクールに入った時から、このクラブでプロサッカー選手になることが僕の夢でした。幼い頃から夢見た、大好きなこのクラブの一員として1年間プレーでき、リーグ優勝という最高の景色を見ることができたことに、喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍であっても、僕にとってアントラーズを離れるという決断は簡単なものではありませんでした。覚悟を持って決めたことです。この決断が大きな成長につながるよう、全力でプレーします」
▽新潟側
「アルビレックス新潟に関わるすべての皆様、はじめまして。このたび、鹿島アントラーズから期限付き移籍で加入することになりました、佐藤海宏です。
僕にとっての大きな決断であり新たな挑戦となるこの機会を、アルビレックス新潟という伝統ある素晴らしいクラブで迎えられることを、とても嬉しく思います。
アルビレックス新潟の勝利のために、全力でプレーします。皆様にお会いできる日を楽しみしています!よろしくお願いします!」