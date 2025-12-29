『乃木坂46アンダーライブ』ドキュメンタリーシリーズの最新作が到着！メンバーの本気が詰まったライブの裏側に密着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『乃木坂46アンダーライブ』に密着したドキュメンタリー番組『乃木坂46アンダードキュメンタリー～40thSGアンダーライブ舞台裏～』が、2026年1月24日21時より、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて独占放送される。

■アンダーライブ特有の熱量を作り出すメンバーの“悔しさ”

乃木坂46の“アンダーメンバー”によるライブイベント『乃木坂46アンダーライブ』。12月19日から3日間にわたり開催された『乃木坂46 40thSG アンダーライブ』には、乃木坂46の40枚目シングル「ビリヤニ」に収録されているアンダー楽曲「純粋とは何か？」の歌唱メンバー14人が出演した。

『乃木坂46アンダードキュメンタリー～40thSGアンダーライブ舞台裏～』は、TBSチャンネル1で2023年12月から放送している『乃木坂46アンダードキュメンタリー』の最新作。アンダーライブとしては5年ぶりとなる東京・日本武道館で行われたライブの舞台裏やソロインタビュー、ミュージックビデオ撮影現場やリハーサルの密着映像を通して、メンバーそれぞれの想いと、アンダーライブの魅力を伝える。

明と暗、喜びと悲しみ。相反するふたつの感情で織りなされる「乃木坂46アンダーライブ」。過去のアンダーライブと比べて、ふたつのバランスは変わったとしても、アンダーライブ特有の熱量を作り出す“悔しさ”は、ステージに息づいている。

アンダーメンバーとして自分と向き合い、挑戦を続ける彼女たちは、たくましく、乃木坂46にあらたな魅力を積み上げてきた称えられるべき存在。アンダーライブとは何か。このステージに、感情を揺さぶられるライブ体験があるのは、そこにメンバーの本気が詰まっているから。乃木坂46にとって、メンバーにとって、ファンにとって大切な『アンダーライブ』の今が、密着映像を通してたっぷり届けられる。

【『乃木坂46 40thSGアンダーライブ』出演メンバー】

五百城茉央、伊藤理々杏、岩本蓮加、奥田いろは、金川紗耶、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、吉田綾乃クリスティー

■番組の見どころ

◇新曲「純粋とは何か？」を、アンダーライブ史上初の生バンド演奏とともに歌唱

変化を恐れず、挑戦を続ける“アンダーライブ”は、乃木坂46のシングル表題曲を歌うメンバーに選ばれなかった“アンダーメンバー”のみで行うライブイベント。今回の『乃木坂46 40thSGアンダーライブ』では、“クリスマスに聴きたい乃木坂46の楽曲”を贈るリクエストコーナーや、メンバーの個性が光るユニットでのパフォーマンスをライブ前半で披露。客席全体を幸福感で満たす。後半では、アンダーライブを象徴する「日常」や、新曲の「純粋とは何か？」を、アンダーライブ史上初の生バンド演奏とともに歌唱。迫力あるサウンドがメンバーのパワーを増幅し、14人が気迫に満ちた表情で力強く楽曲を表現、会場は熱い空気に包まれた。

◇初のアンダーセンター、五百城茉央が語る決意の言葉

「純粋とは何か？」でセンターを務める5期生の五百城茉央は、アンダーライブ初参加にして、初の“座長”。ソロインタビューでは、アイドルとして「課題がいっぱい」と自分を分析する。ライブが迫り、不安が増していくなか、「自分の想いを乗せたい」「圧倒的な自信を付けたい」と、当日に向けた決意も。3日間の本番を通して、彼女は何を感じたのか。終演後に語った、未来に向けての言葉をぜひチェックしよう。

◇松尾美佑、矢久保美緒の卒業セレモニーも！

ライブの1日目、2日目には、年内をもってグループから卒業する4期生の松尾美佑、矢久保美緒の卒業セレモニーをそれぞれ実施。思い入れのあるアンダーライブが自身のラストライブになったふたりは、どんな思いでファンの前に立ったのか。そして、ふたりの卒業が他のメンバーに与えた影響とは。最後のステージの様子と合わせて、アイドルふたりの卒業を伝える。

PHOTO BY 鈴木健太（KENTA Inc.）

■番組情報

TBSチャンネル1『乃木坂46アンダードキュメンタリー～40thSGアンダーライブ舞台裏～』

[2026年］

01/24（土）21:00～22:00

※番組は「スカパー！番組配信」にてPC、スマートフォン、タブレットでも視聴可能

