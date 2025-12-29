ALI¡¢ABEMA¡ØZELVIA °ÛÃ¼¤Î¿·»²¼Ô Season2¡Ù¼çÂê²Î¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×¥ï¥ó¥«¥Ã¥ÈMV¸ø³«
ALI¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¼¡À¤Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×R&B¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Ashley¤ò·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¡£º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢12·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ALI¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãJUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW¡ä¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£´°Á´¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¤¤Ç®ÎÌ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ³Ú¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØZELVIA °ÛÃ¼¤Î¿·»²¼Ô Season2¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ãALI ¡É FUNKIN¡Ç BEAUTIFUL ¡ÈONE MAN TOUR 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢»¥ËÚ¤Î»°ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
◾️¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/CHOOSE_LIFE
¢£¡ãALI ¡É FUNKIN¡Ç BEAUTIFUL ¡ÈONE MAN TOUR 2026¡ä
¢§Âçºå¡Ã2026Ç¯4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡÷BIGCAT
OPEN 18:00 / START 19:00
(Ìä) ¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¢§Åìµþ¡Ã2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡÷·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:00 / START 18:00
(Ìä) H.I.P. 03-3475-9999
¢§ËÌ³¤Æ»¡Ã2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡÷PENNY LANE24
OPEN 18:30 / START 19:00
(Ìä) SMASH EAST 011-261-5569
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\5,800¡ÊÀÇ¹þ¡¿DÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë
¡¦U-23 ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\2,900¡ÊÀÇ¹þ¡¿DÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë
¢¨¸ø±éÅöÆü23ºÐ¤Þ¤Ç¡¿Í×¿ÈÊ¬¾Ú
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡Ê¡Á2026Ç¯1/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¡Ë
https://w.pia.jp/t/ali-2026/
¢£¡ØZELVIA °ÛÃ¼¤Î¿·»²¼Ô Season2¡Ù
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÃë12»þ¡Á¡¡¢¨Á´3ÏÃ°ìµóÇÛ¿®
https://abema.tv/video/episode/90-2012_s2_p1