お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お気に入りの外食チェーン店を明かした。

この日は恒例企画。「俺が選ぶ最強ベストイレブン」と題して、飲食チェーン店をサッカーのポジションごとに配置し、その魅力を語った。

マクドナルドや吉野家、餃子の王将などを並べた上で、点取り屋である「FW」の1枚に置いたのが「ロイヤルホスト」だった。これに関しては「割と一択だった」と迷わずに決めたという。

この選択に、フルーツポンチ・村上、サルゴリラ・児玉は「え〜意外」と驚きの反応。だが、又吉は「ロイヤルホストのめっちゃ好きなメニューが、ビーフジャワカレー」と明かした。

「子どものころから大好きで、カレー好きの間でもロイヤルホストのカレーはうまいという人が多い」と紹介。実際に3人で試食すると、児玉も村上も「うまっ！何これ〜」と絶賛し、又吉が「違うだろ！」と胸を張った。

又吉は「チェーン店でこのクオリティーはなかなか」と決定力のあるメニューで“点取り屋”に指名していた。