一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月29日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルニューオータニが29,185円から、二子玉川エクセルホテル東急が16,316円から、札幌プリンスホテルが7,688円から、フェアフィールド・バイ・マリオット札幌が14,520円から、ウェスティンホテル仙台が32,890円から、富士屋ホテルが40,716円から、ANAクラウンプラザホテル富山が8,750円から、帝国ホテル大阪が25,764円から、ホテル阪急レスパイア大阪が18,040円から、ガーデンテラス福岡 ホテル＆リゾートが29,410円から、ハレクラニ沖縄が51,615円から、ザ・ブセナテラス（朝食付）が42,108円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。