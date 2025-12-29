【ひらがなクイズ】共通する2文字は？ おめでたいシーンにぴったりな言葉が勢ぞろい
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、どこか凛とした空気感のある、美しい日本語が集まりました。空欄の前後をじっくり見つめて、パズルの最後の一片をはめるように考えてみてくださいね。
□□し
□□わざ
□□ぶき
□□わり
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こと」を入れると、次のようになります。
ことし（今年）
ことわざ（諺）
ことぶき（寿）
ことわり（理・断り）
「今年（ことし）」や「寿（ことぶき）」など、新しい始まりやお祝いを感じさせる言葉が並びましたね。特に「ことわり（理）」は、物事の筋道という意味もあり、日本語の豊かさを再発見できる組み合わせでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
