4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。古くから伝わる知恵や、おめでたいシーンで使われる言葉が揃いました。1分以内にすべて完成させて、スッキリした気分で脳をリフレッシュしましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、どこか凛とした空気感のある、美しい日本語が集まりました。空欄の前後をじっくり見つめて、パズルの最後の一片をはめるように考えてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□し
□□わざ
□□ぶき
□□わり

正解：こと

正解は「こと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こと」を入れると、次のようになります。

ことし（今年）
ことわざ（諺）
ことぶき（寿）
ことわり（理・断り）

「今年（ことし）」や「寿（ことぶき）」など、新しい始まりやお祝いを感じさせる言葉が並びましたね。特に「ことわり（理）」は、物事の筋道という意味もあり、日本語の豊かさを再発見できる組み合わせでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)