前田敦子、赤ちゃんを抱く“家族”ショット公開！ 「赤ちゃんよりかわいいとは、なにごと。どゆこと」
ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』公式Instagramは12月27日、投稿を更新。俳優の前田敦子さんと浅香航大さんのオフショットを公開し、注目を集めています。
【写真】前田敦子＆浅香航大、かわい過ぎる“家族”ショット
この投稿にファンからは、「可愛い〜 ほっこり」「あっちゃん、母の余裕感じる演技すごかったよ」「めちゃくちゃ可愛い」「あっちゃん、赤ちゃんよりかわいいとは、なにごと。どゆこと」との声が上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】前田敦子＆浅香航大、かわい過ぎる“家族”ショット
“藤原家”オフショットを公開同アカウントは、「円満に戻った藤原家を」とつづり、1枚の写真を掲載しました。赤ちゃんを抱く前田さんと浅香さんのツーショットです。2人は同作品で夫婦役を演じていました。
1月まで無料配信中前田さんと浅香さんが出演する同ドラマは、俳優の柴咲コウさんと川口春奈さんがＷ主演を務め、週刊誌と芸能事務所が所属俳優のスキャンダルを巡り攻防を繰り広げる中で、関連する事実や闇が次々と明かされていくノンストップ・サスペンスです。2026年1月7日までABEMAにて無料配信されているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)