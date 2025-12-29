実戦練習を繰り返す東海大相模フィフティーン＝神戸市内（立石 祐志写す）

第１０５回全国高校ラグビー大会第３日は３０日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で２回戦１６試合が行われる。３大会ぶり出場となるシード校の東海大相模（神奈川第２）が初戦を迎え、山梨学院（山梨）と対戦する。

初戦はＦＷ戦が予想される東海大相模。鍵を握るＦＷ陣をまとめるのが、伊丸真生（３年）だ。心技体を備えた屈強な選手で、「圧倒したい」と言葉にも力強さがある。

１８９センチ、１１４キロ。大型ＦＷが自慢のチームでも存在感が際立つ。さらに、三木雄介監督（４８）は「いろんなプレーができて、スキルが高い」と評する。リーダーシップにも長け、積極的に声を出してチームの士気を高めている。

東海大相模は、３番「右プロップ」の先発を対戦相手に合わせて入れ替える戦法をとる。伊丸は同学年の吉田虎太郎とポジションを争う。スクラムに強みを持つ仲間は良きライバルでもあり、「虎太郎のスクラムを見て勉強して、少しでも力になれるようにやってきた。虎太郎がいたからここまで成長できた」と感謝する。

ＦＷ陣に自信を持つ東海大相模とってＦＷ戦は望むところ。「ＦＷ勝負では絶対に負けない。相手の強みを上回って圧倒したい」と伊丸。シード校のプライドを胸に受けて立つ構えだ。

※試合結果に関する記事はカナロコで即日配信予定。

【東海大相模・中尾思主将の話】 山梨学院さんはＦＷに自信を持っていると思うが、自分たちも自信がある。しっかり体を当てて前に出て勝ちたい。どれだけミスをなくすかが大事になる。

【東海大相模・三木雄介監督の話】 相手もＦＷが強いが、ＦＷ戦で優位に立ちたい。（全国大会を）経験している選手がいないので緊張すると思う。硬さもあるかもしれないが、愚直に前に向かってほしい。