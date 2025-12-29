「クイーンズクライマックス・ＰＧ１」（２９日・大村）

高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝がクイーンズクライマックス初出場の洗礼を受けることなく結果を出してきた。

試運転をしてペラを叩いてを繰り返し、徐々に舟足はレース向きになって来た。「なかなかいいところが見つからない」といいながらも表情は明るい。「ペラの作業は得意ではないし、作業の中でも嫌いな方」と話すが。そりゃあ叩かずに乗れるのが一番いいのだろうけど、いいターンをするためにはみんな日々努力を繰り返す。「５０００番台初という記録をたくさん作りたい」と気合が入っているが、あと二つくらいは作れそう。

休みの日は大好きな買い物に出かけることが多い。洋服とか化粧品とかが主な買い物。でも「化粧品は買って満足しちゃうんです。買ったけど使わないものがいっぱいある」と教えてくれた。そういう私も同じタイプ。もったいないよね…。

１２Ｒ ４カドから展開を突いて首位まで狙う。４アタマに１、３、５の２、３着ボックス。ただここは大村なのでインも押さえます。１、４流し。（ＪＬＣ解説者）