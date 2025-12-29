ON:NEのノンワイヤーが新登場♡眠る時間を整える温寝リカバリーインナー

忙しい毎日を過ごす中で、眠っている時間こそが自分をいたわる大切なひととき。そんな想いに寄り添う新作が、下着通販ショップ「インナー通販エルドシック」から登場しました。2025年12月5日発売の『ON:NE』温寝(オンネ)は、あたためながら整えることを目指したリカバリーインナー。ノンワイヤー設計で締めつけ感を抑えつつ、女性の体をやさしく包み込みます。眠る時間を“回復時間”へと導く、新しい習慣をはじめてみませんか♪

グラフェン×磁気で叶える温寝設計

ON:NE最大の特長は、グラフェン生地とネオジム磁石を組み合わせた独自設計。体温を効率よく活かすグラフェン生地は、薄手ながらじんわりとしたぬくもりを実感できます。

さらに、ブラには肩や肩甲骨周り、ショーツには腰回りや仙骨付近を意識して磁石を配置(※)。眠っている間も心地よく体をいたわる感覚が続き、冷えが気になる季節にも頼れる存在です。

ノンワイヤーで締めつけない心地よさ

ブラはノンワイヤー仕様で、就寝時でもストレスフリーな着用感を追求。ゴムの食い込みを抑えたアンダー設計と、ズレにくいパターンでバストをふんわり支えます。

ショーツもお腹からヒップまでやさしく包み込み、冷え対策をサポート。日中の在宅ワークやリラックスタイムにも使えるシンプルなデザインで、24時間寄り添うインナーとして活躍します。

選べるサイズと使いやすいカラー

『ON:NE』温寝ノンワイヤー磁気ブラ＆磁気ショーツは、サイズM／L／LL／3Lの幅広い展開。カラーはブラック、エクリュの2色で、肌なじみが良く大人女性にも取り入れやすいラインナップです。

上下別売りなので、自分の体型やライフスタイルに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

・『ON:NE』温寝(オンネ)ノンワイヤー磁気ブラ

価格：6,980円(税込)

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：ブラック／エクリュ）

・『ON:NE』温寝(オンネ)磁気ショーツ

価格：4,980円(税込)

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：ブラック／エクリュ）

眠る時間を味方にするON:NE

ただ着て眠るだけで、体をあたため、ゆるめ、ととのえる。ON:NE温寝は、忙しい女性の毎日にそっと寄り添うリカバリーインナーです。

冷えやだるさを感じやすい夜も、自分をいたわる時間に変えてくれる存在。

ノンワイヤーのやさしい着心地で、翌朝のスッキリ感を目指してみて♡眠る時間を大切にする新習慣、今日から取り入れてみませんか。