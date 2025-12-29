ハリウッドスター4人に奇跡の密着！超人気ドラマの主役が沼落ちした神スポットとは？：YOUは何しに日本へ？
日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分〜）。今回のテーマは、「年末ジャンボ大大大大大当たり4時間SP」。2025年の最後を飾るスペシャルな4時間で、はたしてどんな面白YOUに出会えるのか？
【動画】ハリウッドスター4人に奇跡の密着！
羽田空港で声をかけたのは、ロサンゼルス（アメリカ合衆国）から来たYOU。世界最大級の動画配信サービス・Netflix（以後、ネトフリ）のSNS部門YOUで、ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（最終章）の“タレントツアー”のため来日したという。実は担当Dもドラマの大ファン。2016年のシーズン1配信開始以降、トップを更新し続けてきた超大作だ。
舞台は80年代のアメリカ、未知の超常現象に少年少女とその家族や仲間が立ち向かうミステリーアドベンチャー＆青春物語。エミー賞など65以上の賞も受賞し、今や全シーズンで12億再生超えというモンスタードラマに。
ところで“タレントツアー”って何のこと？ネトフリYOUによれば、「キャストがいろんな国を回って作品をPRするんだよ。（参加メンバーは）マイク役のフィン、ルーカス役のケイレブ、ダスティン役のゲイテン、ウィル役のノア」とか。メインキャスト4人が日本に勢揃いなんて、すごい！
すごいことはまだある。実は2年前、担当Dは成田国際空港でフィンさんに声をかけ、一度インタビューしていたのだ！その様子は2023年4月3日に放送された。カナダから来たフィンさんを直撃すると、「日本が一番好きで遊びに来たんだ。ブラブラしながら美味しい物を食べたいね」と楽しそうに話してくれた。その時に職業は俳優で、シーズン5の撮影がまもなく始まることも明かしていた。担当Dはこのチャンスを逃すまいと、後日フィンさんの仕事場へ押しかけ、プライベートに密着させてほしいと懇願。すると「次に日本に来る時でいいかい？明日朝早くに帰っちゃうんだ」と、一応本人から予約を取りつけていたのだった。
あれから2年。改めてネトフリYOUに密着許可をお願いをしたが、今すぐ判断できないという。しかし、「（11月）22日にイベントがあるからそこで交渉してみたら？ファンイベントで盛り上がると思うよ」と提案してくれた。これはチャーンス、行くしかない！
というわけで3日後にやってきたのは、有明。会場内には大きな特設ステージがあり、キャストのトークやフォトセッションが行われる。お願いして取材エリアに通してもらい、主役4人が現れたらインタビューして密着交渉することに。なんとしても、密着を取らねば…。ステージイベントが始まると、待望の4人全員が登壇！
まずはレッドカーペットを練り歩き、熱狂する約2000人にファンサービスを行う。いったん担当Dの前を通り過ぎたが、ステージに戻る途中でフィンさん（23歳）がそばに来てくれた！ うれしいことに「空港で会ったよね！」と、2年前の出会いを覚えていてくれた。あの頃から撮影していた最終章について、「最高の仕上がりさ！本当にワクワクしてるよ」と、さらに「日本に来るのは5回目だけど、ストレンジャー・シングスのPRで来るのは初めてなんだ。みんなと一緒に日本を回れるから嬉しいよ」と喜びを伝えてくれた。そして前回予約した通り、プライベートに密着したいと迫ってみた。もちろん多忙なのは承知の上だが、果たして…！？するとニッコリ笑って、「もちろんいいよ、問題ないよ」と快諾してくれた！まさかの密着決定！
興奮が止まらぬ担当Dは、「ワンチャン、他のキャストもいけるんじゃ？アホのフリして聞いてみます？」と、もはや欲望を丸出しに（笑）。ケイレブさん（24歳）も近くにやってきたので同じお願いをしてみると、「問題ないよ」と快諾。調子に乗ってゲイテンさん（23歳）にもお願いすると、「それ、いいね！みんな一緒だからいいよ」とまた快諾。「日本が大好きで食べものも最高」というノアさん（21歳）にも、芋づる式にお願いして成功。全員まとめて密着決定、これは大収穫だ！
というわけで、後日ネトフリの方に呼ばれた場所へ行くと、どこからか「押忍！押忍！」と威勢のいい声が聞こえてくるぞ。いったい何が…？
スタジオ内を覗くと、アクションシーンの撮影が行われていた。メンバーをよく見ると、タレントの岡田准一さんの姿が！どうやら4人に刀の振り方をレクチャーしているようだ。実はこの日、スタジオでドラマ「イクサガミ」と「ストレンジャー・シングス」の、豪華なコラボ企画撮影が行われていた。ちなみに「イクサガミ」とは、岡田さんが主演＆プロデュース＆アクションの振り付けを務める、ネトフリの日本オリジナル作品。非英語シリーズで週刊TOP10ランキング1位を記録し、世界でも話題の作品だ。声をかけたいけれど、鬼気迫るアクションシーンでちょっと近づきがたい…。担当Dはそのまま指をくわえ、20分ほど待機。
収録が終わったところで、いざ突撃〜！師匠・岡田さんの稽古について直撃すると、フィンさんは「最高だったよ！」と感激。ケイレブさんも、「ずっと夢見てきた瞬間だった。僕はサムライになりたかったんだ」と鼻息が荒い。岡田さんはそんな4人に対し、「僕が押忍って言ったら押忍って言いますから」と押忍を連呼させ、すっかり手なずけていたのだった（笑）。
さぁ、いよいよここからは、4人が行きたい場所を巡る貴重なプライベートに密着だ！しかし多忙につき、許可された取材時間は1時間だけ…。
急いで一同が向かったのは、若者の街・原宿。入った店は、5種類の小動物と触れ合える人気の動物広場「原宿かわいいランド キュンキュン」。4人は動物を抱くのが大好きなのだ。ショップスタッフからハリネズミ専用手袋を借り、さっそく小さなハリネズミたちを手に乗せ触れ合いスタート。かわいいかわいいと鼻の下を伸ばし、落ちている小さなウンチにもメロメロだ。アメリカにもハリネズミはいるが、こんな風に触れ合えるスポットはないという。ハリネズミの針を武器に見立ててジョークも飛ばし合うが、それってなんだかドラマのワンシーンのようだ。とにかく4人は仲が良く、「僕たちは撮影がない時でも、できるだけ会うようにしているよ。みんな10年以上の付き合いで、子どもの頃からずっと一緒だから、友だちというより家族だね」と、フィンさんは教えてくれた。
制限時間まであと40分、フィンさんの提案で次の行き先は洋服屋さんに決まった。しかし動物たちに餌付けを始めると、かわいすぎて離れることができない。しかもゲイテンさんは餌の味が気になるようで、食べようとするのをフィンさんが阻止する一幕も。とにかく満足するまで触れ合った結果、店を出るころには残り28分に。急げ！
次に向かったのは原宿から車で15分、富ヶ谷にある「Mr.Clean」。海外セレブもお忍びで来店するほど有名な古着屋で、フィンさんは「欲しい服がたくさん」と目を輝かせる。店内にはアメリカ全土から買い付けられたレアなビンテージアイテムがズラリ。店主・栗原さんは、「情熱大陸」（TBS系）でも密着されたこの道30年のカリスマ古着バイヤーだそうで、厳選された1点ものが並ぶ。
真剣に物色していたフィンさんは、80年代アメリカで人気だったコメディ雑誌のロゴTシャツを見つけヒートアップ。店内のラインナップは、とにかく自分たちの普段の服そのものだという。ドラマは80年代のアメリカが舞台で、幼い頃からその世界観で育ってきた4人は全員古着マニアなのだ。
ケイレブさんは1940〜1950年代のビンテージウェアに目をつけるなど、センスの良さを発揮。が、約22万円もすると知って断念。ジャケット好きのノアさんも、お気に入りを見つけたようだ。こうして4人が服選びにハマっている間に、撮影できる時間はあと6分となった…。
まだまだ物色は続くが、残念ながらここで密着は時間切れ。最後にドラマのポスターにサインをお願いすると、快く直筆に応じてくれた（視聴者プレゼント）。
ノアさん、フィンさん、ケイレブさん、ゲイテンさん（写真の順）、密着ありがとう〜。またみんなで日本に来てね！
