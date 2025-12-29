俳優の柳沢慎吾さん（63）にインタビュー。今年9月に、芸歴47年目にして初めての単独ライブ『THE 柳沢慎吾劇場』を開催した柳沢さん。そのライブでも披露した『ひとり○○』シリーズ誕生のきっかけや、周りを明るくする柳沢さんの原点となった存在、そして3都市でのツアーを行う来年の目標を伺いました。

■警察、高校野球 『ひとり○○』シリーズが生まれたきっかけ

柳沢さんは、今年9月21日と22日に、初めての単独ライブ『THE 柳沢慎吾劇場』を開催。主催社によると、2日間合わせて1540枚のチケットに対して約2万通の応募が殺到しました。ライブでは、警察に密着した番組を再現する『ひとり警察24時』や、高校野球の試合を再現する『ひとり甲子園』などのパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げました。

――ライブでも披露された『ひとり○○』シリーズはどのようにして生まれたのですか。

例えば高校野球。小田原に住んでいる時、お姉ちゃんは高校3年で、元巨人軍監督の原辰徳さんと年が同じなのよ。で、俺が中学3年の時に東海大相模が神奈川の決勝やるので行こうって言われて決勝を見に、お姉ちゃんとお姉ちゃんの友達と行ったのよ。そしたら勝ったの、神奈川の東海相模原が、甲子園の切符を手にして。で、家に戻ってきて、ご飯食べてたときに、お父ちゃんが“どうだった”、「勝ったよ、相模」、“そうか、甲子園か”、「うん」って言ったらお姉ちゃんが急に“ほらやってごらん。見せてあげなよ、お父ちゃんとお母ちゃんに”。「何を見せるの？」、“何をじゃないよ、相模のブラスバンド”。

それで、「T・O・K・A・I、東海相模」って言ってたら、“バッター”やれって言い出したの。立ってやってたら、今度“ピッチャーやれ”って。そしたら今度“監督”、“応援のそり込みのある高校生”。で、どんどんエスカレートして今度“キャッチャーやれ”って言い出して。“アナウンサーも入れろ”って言うのよ。それをずっとやってたら（今もやってるパフォーマンスの）高校野球につながっちゃったの。中学3年の時でしょ。

で、高校に入って1回終わってるんだけど、それがいつの日かまた甲子園を見てて、「そういえばお姉ちゃんこんなこと言ってたな」って、それで。“ブラスバンドから入れ”って言ってた、ウチのお姉さん。

■「木根さんが教えてくれなかったらやってない」

――『ひとり警察24時』は、どのようなきっかけで誕生したのですか。

あれはTM NETWORKの木根尚登さん。木根さんが、（ユニットを）一回解散した時に、北海道で初めてドラマの仕事をやるってことで、初めてお会いして。で、雨が降っててロケバスで待機になったのよ。バスで待ってて「ドラマ初めてですか」、“そうなんですよ”。「緊張しなくても大丈夫ですよ」なんて言ってて。で、警察のドキュメンタリーの話をしてて。“あ、慎吾ちゃん、タバコのパッケージをずらしてこうやると無線の折り返しの音に聞こえますよ”って。「え、そうなんですか」って。そうやって木根さんが教えてくれたから。スタッフが40人くらいいたので「今日お食事会でみんな集まるんでちょっと1回やってみますか」って、やってみたらウケたのよ。

木根さんに「これ東京のスタジオでやっちゃおうかな。ショートバージョンで」ってやったら意外に反響がよくて。テレビ局が使ってくれたの。一瞬のところ、あまり長くないところだから。それで今にずっと。木根さんがヒントを与えてくれた。

だからすごいよね。高校野球はお姉ちゃんでしょ。お姉ちゃんが言わなかったらやってないし。警察は木根さんがそれを教えてくれなかったらやってないわけでしょ。警察番組と高校野球は好きだったけど、そこまではあまりなかったのよ。だから人との縁ってすごいでしょ。そこからどんどん生まれてくる。

■明るさの原点は“家族の存在”

――柳沢さんの“まわりの人を楽しませたい”というサービス精神の原点となるものはあるのでしょうか。

うち八百屋さんやってたから、お父ちゃん、お母ちゃんだろうね。体調悪い時もちゃんと笑顔で対応してるところを、すりガラスみたいなとこ、ちっちゃいとこから見てたのよ。「あーどうも、これありますよ。おいしい大根ありますよ」って、お母ちゃんとかお父ちゃんが笑顔で対応してた。そういうのを見てたから、でしょうね。

――柳沢さんのご家族みなさんが明るい性格なのですか。

まわりがそうでした。やっぱり小中高とか近所の人とか、みんな主張しないと忘れられちゃうみたいな。だって、全然知らない人が家でご飯を食ってるもんね。「え、どこのお子さん」高校生“あぁ、○○さんのいとこの娘さん“。知らないんだよ。

知らない子。だから、かわいがってるんだろうね、みんな、お父ちゃんが。そういうのを見てて、環境ってあるよね。近所の環境。みんながそういう感じだから。だからそうなっちゃったんだろうね。もまれてもまれてきた、ここまで。だってこういう人いっぱいいたもん。

■来年は3都市でツアーを開催

来年1月からは『THE 柳沢慎吾劇場 東京・愛知・大阪 三大都市 大捜査網ツアー』と銘打たれたライブツアーを行う柳沢さん。ツアーでは、東京、愛知、大阪の3会場を巡ります。

――最後に、来年ツアーを開催する柳沢さんの目標を教えてください。

来年はね、『現状維持』。だってよくある取材でさ、“今後の夢って何かありますか”って、60歳で夢なんかないんだよ。おかげさまで今度ファンクラブ作ったんですよ。結構たくさん入ってくださって本当にありがとうございます。ファンクラブ、（来年）64歳でファンクラブですね。まだまだ頑張るよ。俺70歳までやるからね、80歳でもやるよ。80歳でも「ちょっとじゃあすみません、高校野球やらせていただきますぅ」って、入れ歯になってるのその時ね。俺やるね。お客さんの笑顔を届けるために頑張っちゃう。

これからもみなさん頑張りますので応援してください。これからも柳沢、いい夢見ようと思います。また会う日まで、あばよ！