２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から４月にデビューした「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」が２９日、大阪・Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａで初のワンマンライブを行った。

グループ初のワンマンライブ『Ｗｅ ａｒｅ ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！ −１ｓｔ Ｓｔｅｐ−“ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ”』。そのタイトル通り、３会場６公演のツアー初日で、始まりの一歩を感じさせる舞台となった。

ライブに先がけたオープニング曲が流れると、会場のボルテージが徐々に上がった。ステージ上の熱が温まったところで、メンバー一人一人が満を持して登場。デビュー曲「ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」を皮切りに、オリジナル曲や既存の楽曲をカバーした「歌ってみた」など計２０曲を熱唱し、結成９カ月のグループが、初のワンマンライブを堂々のパフォーマンスで魅了した。

歌と踊り以外でもすにすての魅力が全開だった。ライブのクロストークではメンバー独自のコール＆レスポンスであおるなど、豊かな個性を惜しみなく発揮。自由気ままな「すにすて」ならではの一体感を作り出し、赤色担当・らおは「これからの公演もまだ続いていきますので、一緒に叫ぼうね」とさらなるステップをメイツ（ファンの総称）と誓い合った。