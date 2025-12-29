藤原監督の前でコンタクトプレーのチェックを受ける桐蔭学園フィフティーン＝神戸市内（立石 祐志写す）

第１０５回全国高校ラグビー大会第３日は３０日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で２回戦１６試合が行われる。３連覇を狙うシード校の桐蔭学園（神奈川第１）が初戦を迎え、過去５度の優勝を誇る常翔学園（大阪第２）と対戦する。

毎年１００人近くの部員が在籍する桐蔭学園。熾烈（しれつ）なレギュラー争いの中、ＣＴＢ金子禄（３年）は今年から主力のＡチームに定着した。父・俊哉コーチ（５７）と共に親子鷹（だか）で頂点を目指す。

県予選は全試合に出場し、持ち味のパスで好機を演出した。今大会は坪井悠（３年）と古賀啓志（２年）が主に先発でＣＴＢのコンビを組む見通しだが、気を緩めることなく出番に備える。

俊哉コーチはＦＷ陣を指南する。入学当初は恥ずかしさを感じていたというが、時間が解決した。自宅でのラグビー談義は最小限にとどめる。「たまにアドバイスをもらう程度で、非常に良い距離感で接してくれる。自分がミスをしても前を向いてプレーできるのは父のおかげ」と素直な気持ちを口にした。

桐蔭学園は、初戦で大阪勢と対戦するのは初めて。常翔学園を後押しする声援が予想される中、「途中から出たら自分の声やプレーで疲れている仲間をもう一度鼓舞したい」とイメージを膨らませる金子禄。憧れの花園の芝を踏む瞬間を心待ちにする。（西村 卓真）

※試合結果に関する記事はカナロコで即日配信予定。

【桐蔭学園・堂薗尚悟主将の話】 すごく楽しみにしている。最初に強いチームと戦えるのは良いこと。１年間やってきたスペースにボールを運ぶラグビーを６０分間やり切りたい。

【桐蔭学園・藤原秀之監督の話】 相手は強いので一方的なゲームにはならない。むしろ、向こうの方が（１試合戦っている）アドバンテージがある。例年通りにはいかなと思う。面白い試合になるはず。