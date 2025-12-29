ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡×Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù½é¹æµ¡¤ËÂç¶½Ê³¡ª
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬¡È4ÁÈ¤ÎÉûÃ´Ç¤¡É¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê¤«¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡ËÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¡Ê°Ê²¼¡§¥¨¥ô¥¡Å¸¡Ë¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×
°æ¾å¡§À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡ÈÏÂ¤Î¹Ö»Õ¡ÉÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¤Ç¤¹¡ª º£Æü¤Ï¤³¤ÎÊý¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡ª
²ì´î¡§¡È4ÁÈ¤ÎÉûÃ´Ç¤¡ÉÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤Ç¤¹¡ª º£Æü¤Ï»ä¤âÏÂ¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á2¿Í¤Ïº£¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¡Ø¥¨¥ô¥¡Å¸¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ä¤Ã¤¿¡¼!!
°æ¾å¡§¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼¡¦Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤ËÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ÍÚ¹á¤µ¤ó¡ª
²ì´î¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª ¤·¤«¤â¡¢ÏÂ¤ÈÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
°æ¾å¡§Æ±¤¸¤¯¤Ç¤¹¡ª ÍÚ¹á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡§½é¹æµ¡¤À!!
²ì´î¡§¤¹¤´¤¤¡ª
°æ¾å¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª
²ì´î¡§¤³¤ì¡Ä¡ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?
°æ¾å¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë½é¹æµ¡¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î!?
²ì´î¡§¤Á¤ç¤¦¤É½é¹æµ¡¤Î¸å¤í¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡ª
°æ¾å¡§ËÜÅö¤À¡ª
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡£
²ì´î¡§¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¶µ¼¼¡Ê¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤¤¤ëÏÂÀèÀ¸¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
°æ¾å¡§À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª ¡ÈÏÂ¤Î¹Ö»Õ¡ÉÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡Å¸¡Ù¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡ª »ä¤Ï½é¹æµ¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸«¤¿¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢½é¹æµ¡¤¬ÀÖ¤¤ÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¡© ÀÖ¤¤ÈÄ¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢½é¹æµ¡¤¬¥É¥ó¤È¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥¼¡¼¥ì¡Ê¥â¥Î¥ê¥¹¡Ë¡ª ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö»ä¤Ï¡ÊÄö¡Ë¥²¥ó¥É¥¦¤«!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶á¤¯¤Ç½é¹æµ¡¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤Î¸å¤â¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤Î³Æ¥Ö¡¼¥¹¤ò2¿Í¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¢¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×
°æ¾å¡§À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡ÈÏÂ¤Î¹Ö»Õ¡ÉÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¤Ç¤¹¡ª º£Æü¤Ï¤³¤ÎÊý¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡ª
²ì´î¡§¡È4ÁÈ¤ÎÉûÃ´Ç¤¡ÉÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤Ç¤¹¡ª º£Æü¤Ï»ä¤âÏÂ¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á2¿Í¤Ïº£¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¡Ø¥¨¥ô¥¡Å¸¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ä¤Ã¤¿¡¼!!
°æ¾å¡§¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼¡¦Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤ËÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ÍÚ¹á¤µ¤ó¡ª
²ì´î¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª ¤·¤«¤â¡¢ÏÂ¤ÈÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
°æ¾å¡§Æ±¤¸¤¯¤Ç¤¹¡ª ÍÚ¹á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡§½é¹æµ¡¤À!!
²ì´î¡§¤¹¤´¤¤¡ª
°æ¾å¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª
²ì´î¡§¤³¤ì¡Ä¡ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?
°æ¾å¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë½é¹æµ¡¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î!?
²ì´î¡§¤Á¤ç¤¦¤É½é¹æµ¡¤Î¸å¤í¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡ª
°æ¾å¡§ËÜÅö¤À¡ª
°æ¾å¡õ²ì´î¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡£
²ì´î¡§¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤È°æ¾åÏÂ
¡½¡½¤³¤³¤Ç¶µ¼¼¡Ê¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤¤¤ëÏÂÀèÀ¸¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
°æ¾å¡§À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª ¡ÈÏÂ¤Î¹Ö»Õ¡ÉÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡Å¸¡Ù¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡ª »ä¤Ï½é¹æµ¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸«¤¿¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢½é¹æµ¡¤¬ÀÖ¤¤ÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¡© ÀÖ¤¤ÈÄ¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢½é¹æµ¡¤¬¥É¥ó¤È¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥¼¡¼¥ì¡Ê¥â¥Î¥ê¥¹¡Ë¡ª ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö»ä¤Ï¡ÊÄö¡Ë¥²¥ó¥É¥¦¤«!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶á¤¯¤Ç½é¹æµ¡¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤Î¸å¤â¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤Î³Æ¥Ö¡¼¥¹¤ò2¿Í¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624