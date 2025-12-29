豪ドル、加ドル、ポンドなどが対ドルで安値広げる＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル買いが優勢になっている。特に資源国通貨の面がある豪ドルやカナダドル、原油関連通貨の面があるポンドなどが対ドルで売られている。



ポンドドルは1.3469レベル、豪ドル/ドルは0.6684レベルなどに本日の安値を広げている。ドルカナダは本日の高値を1.3701レベルまで伸ばしている。きょうは金や銀相場が反落しており、上記通貨でのドル買いを強める一因となっているようだ。



GBP/USD 1.3478 AUD/USD 0.6686 USD/CAD 1.3698

外部サイト