お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お気に入りの外食チェーン店を明かした。

この日は恒例企画。「俺が選ぶ最強ベストイレブン」と題して、飲食チェーン店をサッカーのポジションごとに配置し、その魅力を語った。

そんな中で「ボランチ」に配置したのは「ここ1年で僕が一番使っているお店」として「松屋」と「なか卯」だった。

又吉は「松屋はもはや牛飯の店ではない。カレーもレベルが高いし、一番みんなに試してもらいたいのが朝食。松屋の朝食はヤバすぎる。うますぎる」と絶賛。

お気に入りは「牛皿定食」に「とろろ」「納豆」「生卵」に加え「カレーも頼んじゃう。ルーだけ。ご飯おかわりしたもん」と話すと、フルーツポンチ・村上、サルゴリラ・児玉が「珍しい！」と小食の又吉の「おかわり」に驚いた。

さらに「なか卯」については「親子丼の上に卵を乗せる商品。めちゃくちゃうまい。ぜひ食べてもらいたい」と絶賛。実際に試食もして「これは親子丼の中でもだいぶうまい」とはしが止まらなかった。