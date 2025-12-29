レアル・マドリード＆プレミア勢、AZの19歳MFスミットに関心 移籍金は約110億円超か
レアル・マドリードやプレミアリーグのクラブが、AZのU−21オランダ代表MFキース・スミットの獲得を検討しているようだ。28日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
現在19歳のキース・スミットは、2015年7月にAZのユースに加入し、2024年3月にエールディヴィジ第25節エクセルシオール戦でトップチームデビューを果たした。昨季は徐々に出場機会が増え、公式戦30試合に出場して2ゴール2アシストという成績を残すと、今季からは19歳ながらスタメンの座を確保。メンバー入りしたリーグ戦15試合すべてに先発出場しており、公式戦27試合に出場して2ゴール5アシストを記録している。
ロマーノ氏によると、レアル・マドリードやプレミアリーグの主要クラブが「間違いなく」スミットに注目しているとのこと。移籍金に関しては、これまで5000万ユーロ（約92億円）ほどになると報じられてきた。
しかし、ロマーノ氏によると、AZはすでに6000万ユーロ（約110億円）でのオファーを断っていたという。移籍が実現する場合は、少なくとも6000万ユーロを超える移籍金が必要となりそうだ。
現在19歳のキース・スミットは、2015年7月にAZのユースに加入し、2024年3月にエールディヴィジ第25節エクセルシオール戦でトップチームデビューを果たした。昨季は徐々に出場機会が増え、公式戦30試合に出場して2ゴール2アシストという成績を残すと、今季からは19歳ながらスタメンの座を確保。メンバー入りしたリーグ戦15試合すべてに先発出場しており、公式戦27試合に出場して2ゴール5アシストを記録している。
しかし、ロマーノ氏によると、AZはすでに6000万ユーロ（約110億円）でのオファーを断っていたという。移籍が実現する場合は、少なくとも6000万ユーロを超える移籍金が必要となりそうだ。