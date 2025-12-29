ALI新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」のワンカットMV公開！ABEMA『ZELVIA 異端の新参者 Season2』主題歌
ALIの新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」のMVが公開された。
■12月24日のワンマンライブで撮影
12月26日に配信リリースされた「CHOOSE LIFE feat. Ashley」は、英語と日本語を自在に操る次世代ヒップホップR＆BシンガーAshleyを迎えた楽曲で、ABEMA『ZELVIA 異端の新参者 Season2』の主題歌。
今回のMVは、12月24日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて行われたALIのワンマンライブ『JUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW』にて完全ワンカットで撮影。ライブの熱い熱量がダイレクトに伝わる作品となっている。
ALIは、2026年4月に『ALI ONEMAN SHOW TOUR FUNKIN’ BEAUTIFUL ONEMAN TOUR 2026』を開催。1年ぶりとなる本ツアーでは、大阪、東京、札幌の三都市を巡る。チケットはオフィシャル先行受付中。
■リリース情報
2025.12.26 ON SALE
DGITAL SINGLE「CHOOSE LIFE feat. Ashley」
■ライブ情報
ALI ONEMAN SHOW TOUR FUNKIN’ BEAUTIFUL ONEMAN TOUR 2026
[2026年]
04/09（木）大阪・BIGCAT
04/11（土）東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
04/15（水）北海道・PENNY LANE24
■関連リンク
ALI OFFICIAL SITE
https://alienlibertyinternational.com