ALI新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」のワンカットMV公開！ABEMA『ZELVIA 異端の新参者 Season2』主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ALIの新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」のMVが公開された。

■12月24日のワンマンライブで撮影

12月26日に配信リリースされた「CHOOSE LIFE feat. Ashley」は、英語と日本語を自在に操る次世代ヒップホップR＆BシンガーAshleyを迎えた楽曲で、ABEMA『ZELVIA 異端の新参者 Season2』の主題歌。

今回のMVは、12月24日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて行われたALIのワンマンライブ『JUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW』にて完全ワンカットで撮影。ライブの熱い熱量がダイレクトに伝わる作品となっている。

ALIは、2026年4月に『ALI ONEMAN SHOW TOUR FUNKIN’ BEAUTIFUL ONEMAN TOUR 2026』を開催。1年ぶりとなる本ツアーでは、大阪、東京、札幌の三都市を巡る。チケットはオフィシャル先行受付中。

■リリース情報

2025.12.26 ON SALE

DGITAL SINGLE「CHOOSE LIFE feat. Ashley」

■ライブ情報

ALI ONEMAN SHOW TOUR FUNKIN’ BEAUTIFUL ONEMAN TOUR 2026

[2026年]

04/09（木）大阪・BIGCAT

04/11（土）東京・恵比寿ザ・ガーデンホール

04/15（水）北海道・PENNY LANE24

■関連リンク

ALI OFFICIAL SITE

https://alienlibertyinternational.com

■【画像】ALIのアーティスト写真

■【画像】Ashleyのアーティスト写真

■【画像】ツアー告知ポスター

■『ZELVIA 異端の新参者 Season2』のキービジュアル