　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は1902枚となっている。

　TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50380　　　　　-100　　　　1902
日経225mini 　　　　　　 50370　　　　　-110　　　 38004
TOPIX先物 　　　　　　　3421.5　　　　　　-5　　　　3593
JPX日経400先物　　　　　 30830　　　　　 -55　　　　 219
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　　-3　　　　 171
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース