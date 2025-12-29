日経225先物：29日22時＝100円安、5万380円
29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は1902枚となっている。
TOPIX先物期近は3421.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50380 -100 1902
日経225mini 50370 -110 38004
TOPIX先物 3421.5 -5 3593
JPX日経400先物 30830 -55 219
グロース指数先物 674 -3 171
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
