様々なシーンで活躍すること間違いなし！「onちゃんぽち袋」新登場
2025年12月5日（金）から、『HTB』グッズ取扱店とオンラインショップにて、『onちゃんぽち袋』が販売されています。(C)HTB 画像：北海道テレビ放送株式会社
2023年に発売され、好評完売した『onちゃん』のぽち袋が、デザインも新たに新登場！(C)HTB 画像：北海道テレビ放送株式会社
デザインのバリエーションも豊富で全6種。何種類か揃えて、渡す相手やその日の気分に合わせてチョイスするのもおすすめです！
onちゃんぽち袋「なかよし」
onちゃんぽち袋「オンともだち」
onちゃんぽち袋「オン座り」
onちゃんぽち袋「オンにちは」
＠onchan_illustrationsぽち袋「ハピネス」
オンつかれちゃんぽち袋「いつもオンつかれちゃん」
価格：各350円
商品仕様：サイズ 縦110mm／横65mm、同柄5枚セット、PP袋入り 、日本製
販売場所：HTBグッズ取扱店、HTBオンラインショップ
お年玉を渡すときはもちろん、お手紙を入れたり、ちょっとした“心遣い”を入れたり……用途は色々。様々なシーンで活躍すること間違いなしです！
他にも、『onちゃん干支ミニだるま「午」』や、『オンしょうがつミニかざり』など、お正月にぴったりのグッズも登場しています。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね！文／北海道Likers
