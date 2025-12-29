ぷるんと弾む立体感！全9色の【ティルティル】のウォーターリズムグロウメルティングバームがAmazonに登場！
とろけるツヤと透明感！全9色の【ティルティル】のウォーターリズムグロウメルティングバームがAmazonに登場！
ティルティルのウォーターリズムグロウメルティングバームは、唇に触れた瞬間に溶け込むようなテクスチャーと、瑞々しい透明感のあるツヤを演出するリップバームである。
「3Dボリューマイジング」効果を採用しており、唇にピタッとフィットして立体的なボリューム感を演出する。塗布した瞬間に光を反射するような輝きが生まれ、ふっくらとした魅力的な口元を形作る。
ほのかに血色感を与える9種類の豊富なナチュラルカラー展開だ。肌なじみの良い絶妙なカラーバリエーションにより、素の唇の美しさを引き立てながら、自然で健康的な印象を叶える。
高い保湿力を備えている点も特徴だ。乾燥が気になる唇を優しく包み込み、長時間しっとりとした潤いをキープし続ける。重ねて塗ることで、より深みのある発色とグロウな質感を楽しむことができ、デイリーケアとメイクアップの両立を実現している。
塗った時のカラーがそのまま色づくため生まれ持ったような自然な血色感を得られる。瞬時にとろけて密着し、圧倒的なツヤと立体感を宿す。あなたの唇を24時間美しく潤し続ける、至高のメルティングバームを体験しよう。
