29日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、2026年1月24日（土）と25日（日）に浜松アリーナで行われる倉敷アブレイズ戦への無料招待実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ブレス浜松は本試合で二つの無料招待企画を実施。一つ目は、2025年12月29日（月）から2026年1月23日（金）16:00の間にブレス浜松公式LINEを友だち登録した方を対象としたキャンペーンだ。本キャンペーンでは24日（土）と25日（日）どちらか1試合の無料観戦が可能で、1アカウントにつき1名の招待となっている。

申し込み方法は期間中にクラブ公式LINEを友だち登録するのみ。登録後は試合招待クーポンが自動で表示されるため、試合当日に入場口前の受付でクーポン画面を掲示し、観戦が可能となる。

二つ目は、クラブが連携協定を結ぶホームタウンの7市1町（湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、菊川市、掛川市、御前崎市 、森町）に在住する小、中、高校生を対象とした無料招待だ。本企画では各日先着500名が無料観戦可能となっている。

申し込みにはクラブ公式LINEの友だち登録が必要となっており、登録後メッセージ欄にキーワード「2026」と入力し送信。その後に送られてくる招待用のGoogleフォームにて、必要な情報を入力することで申し込むことができる。また、今回の招待企画では保護者や同伴の方も当日、特別価格でチケットを購入することができるとのこと。

この機会に会場でブレス浜松の試合を観戦してみてはいかがだろうか。