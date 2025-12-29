阪神の注目の若手選手を紹介する企画第３回は百崎蒼生内野手（２０）を取り上げる。まだ１軍出場はないが、２年目の今季は一時２軍で打率・３４４を記録するなど高いコンタクト率を発揮し、注目を集めた。だが８月、顔面に死球を受け、下顎骨骨折。手術を受け、懸命なリハビリに励んだ。

リハビリも一定の成果があった。体重は入院中に一時５キロ減少したが、安芸の秋季キャンプ時には７キロ増加させて、離脱前に比べて２キロ増量して臨んでいた。

安芸では１１月１１日に中日との練習試合で約３カ月ぶりに実戦に出場した。試合後に藤川監督が宜野座スタートを明言。指揮官からも高評価を受けた。「来年は勝負の年でもある。１軍で絶対結果を残していかないといけない」と気合十分だ。

来年は立石、谷端ら、内野の有望株が入団する。燃えないわけがない。「多少なりとも意識はする。自分のやるべきことをやってアピールするところはしていくだけ」と競争に勝つ。

１１月末には今季を振り返り、「いい１年になった。来年につながったら。自分はレベルアップしないといけないと思いますし、体を強くするところから取り組みたい」と体を鍛えて来季へ備える考えを明かした。新人の存在も発奮材料とし、３年目を飛躍の年にする。