裏地に「温度計」がついた服。-170℃対応の断熱材が、冬の寒さを過去のものにする？
冬の定番アウターといえば、ダウンジャケット。
でもダウンジャケットって、モコモコになってしまうのが玉にキズ。スッキリしたシルエットにならないのはもちろん、動きにくいところも気になるものです。
冬だから仕方がないと諦めてしまっている、そんな常識を覆してくれるのが、累計販売4億円を突破した人気シリーズの最新作「Warm Jacket V2」。
製品をお借りできましたので、早速レビューしていきましょう。
宇宙でその実力が証明された高品質素材を採用
裏地に誇らしげにプリントされている宇宙服のイラストも、「Warm Jacket V2」のアイデンティティーを表現。薄くても暖かいという特長をもつ本製品の秘密は「エアロゲル」という素材にあります。
-170℃から+110℃という過酷な宇宙空間でも宇宙飛行士を守れる高性能素材「エアロゲル」は、生地の薄さに貢献。軽量性と断熱性に加え、通気性や柔軟性も兼ね備えた革新的な生地として実装されています。
通常のダウンジャケットの約3分の1という薄さは、上の画像でも伝わるはず。もう着ぶくれに悩ましい思いをすることはありません。
体の熱を逃さないSPACE HEATテクノロジー
糸の1本1本に遠赤外線素材を練り込んでいることで、体の熱を逃さない最大41.1％という保温率も、「Warm Jacket V2」の見逃せないポイント。裏地に縫い付けられている温度計で、その実力が可視化されているところも実にユニークです。
保温性能を示すCLo値が、従来の同社製ダックダウン製品の2.32に対し、「Warm Jacket V2」では3.31を達成。暖かい空気の層にしっかり包み込まれている心地よさを体感できます。
電車の中などで汗をかいてしまってもムレにくいという吸湿性能も合わせ持っているので、寒暖差が激しい日でも、一日中快適に過ごすことができるでしょう。
実用性の高さもバッチリ
ナノ撥水加工が施された外装生地には防水ファスナーが組み合わされており、急な雨や雪でもジャケットが濡れてしまうのを防いでくれます。
裾を締めるドローコードも装備されており、防風性能の高さも文句なし。風が強い日でもシッカリすきま風を防いでくれます。
フードのドローコードも、スッキリとした印象のパーツを採用。
ハイネック仕様になっているので、上までジッパーを引き上げ、ドローコードを引っ張れば、吹き付ける雪から顔や首元を守ることも可能に。
寒冷地での実用性についても、折り紙付きの仕様になっています。
家庭での洗濯にも対応している「Warm Jacket V2」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。
カラーはブラックとグレーの2色展開となっていますので、おトクなリターンを逃さないように、お早めのチェックをお忘れなく！
