「ほぼ毎日着てる」「1枚はマストで欲しい！」【しまむら】マニア大絶賛♡「リブトップス」

冬のレイヤードコーデで活躍する「リブトップス」。キャミワンピやベスト、ジャケットなどのインナーとして使いやすいのが魅力です。今回紹介する【しまむら】のリブトップスは、大人コーデに取り入れやすいカラーとシルエット。さらにプチプラで、色違いで欲しくなりそう。おしゃれなしまラーもヘビロテするトップスをぜひチェックしてみて。

絶妙なおしゃれデザインでヘビロテ必至！？

【しまむら】「ハイネックムジリブPO」 \1,089（税込）

細すぎず太すぎないリブ編みが、大人のきれいめな着こなしにも取り入れやすいトップス。高すぎないハイネックデザインで首元をすっきり上品に見せつつ、コーデのシーズンムードを高められそうです。@aiii__13kさんは「すでにほぼ毎日着てる気がする」「1枚はマストで欲しい」とコメント。おしゃれさんもヘビロテする優秀トップスのよう。

主役級アイテムを引き立てる頼れる存在

こちらは色違いのグレーを着用したコーデ。ボリューミーなベストを主役にした、カジュアルモードな雰囲気が魅力です。インナーのリブトップスはコーデの雰囲気をキープしつつ、縦ラインを強調してすっきり見えに貢献。パール調アクセを添えれば、大人女性の上品さも演出できそうです。

