《新作》再入荷だってーーッ！【3COINS】お気に入り登録数4000人超え！「大人気アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインにてお気に入り登録数4,000人を突破した新作の「大人気アイテム」が早くも再入荷！ 注目を集めるプロジェクターは、在庫のある今のうちにゲットしたいところです。今回はそんなプロジェクターに加え、縦置きも可能なサウンドバーもあわせてご紹介します。

土台付きで安定感もある「プロジェクター」

公式オンラインにてお気に入り登録数4,000人を突破した新作ながら、既に再入荷もしているプロジェクター。土台はしっかりしていて安定感もうかがえます。公式サイトによると「37～90インチまでの大画面に投影」でき、大画面による迫力も感じられそうです。みんなで鑑賞会を楽しみたい時にも便利かも。価格は\11,000（税込）。

細長く邪魔になりにくい「2WAYサウンドバー」

あわせてチェックしたい、新作デバイスもご紹介。細長い形状で視界の邪魔になりにくそうな、スタイリッシュ感がおしゃれなサウンドバーです。公式サイトによれば「MUSICモード・MOVIEモード・VOICEモード」が選べる便利仕様。縦置き用の土台も付いており、ボタン周りがスッキリしているところも魅力的です。価格は\11,000（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

