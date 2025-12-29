£Â£Õ£Ã£Ë¡ç£Ô£É£Ã£Ë¤¬¹±Îã¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¡ÍèÇ¯Ëö¤âÉðÆ»´Û¤Ç
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Â£Õ£Ã£Ë¡ç£Ô£É£Ã£Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£·Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè£µ¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤ËÇ¾´´½Ð·ì¤Ç»àµî¤·¤¿ÀäÂÐÅª¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ý¯°æÆØ»Ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£·¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï£´¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¹¥Ö¥í¥µ¡¡£Ó£Õ£Â£Ò£Ï£Ó£Á¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÊÁ´£³£·¸ø±é¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥®¥¿¡¼¤ò·óÇ¤¤¹¤ëº£°æ¼÷¤Ï¡Öº£Ìë¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ª¡¡Áû¤´¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖÍë¿À¡¡É÷¿À¡½¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ö¥í¥µ¡¡£Ó£Õ£Â£Ò£Ï£Ó£Á¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö£Â£á£â£ù¡¤£É¡¡£÷£á£î£ô¡¡£ù£ï£õ¡¥¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ê¤É±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤¶Ê¤â¿¥¤ê¸ò¤¼Á´£²£°¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿£±£°·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Èï»Ñ¤Îº£°æ¤¬¡Ö¤µ¤¢»Ï¤á¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ª¡×¤È´ÑµÒ£±Ëü¿Í¤òÀèÆ³¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤¬¡ÖÉðÆ»´Û¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ê¶¹¤·¤ÈÊâ¤²ó¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÀ±Ìî±ÑÉ§¤â´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¹ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ê¤É¸Æ±þ¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥É¥é¥à¤Î¥ä¥¬¥ß¡¦¥È¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥º¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ù¡¼¥¹¡¦Èõ¸ýË¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÉðÆ»´Û¤«¤é£±Ç¯´Ö¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Î¸Ç¤¤·ëÂ«¤Ï¡¢¿·»þÂå¤Î£Â£Õ£Ã£Ë¡ç£Ô£É£Ã£Ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÙËÌ¡¡Ä÷¿Î¡Ë
¡¡¡»¡Ä½ª±éÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢À±Ìî¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯£¶·î£±£¶Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÊÅìµþ¡¦£Ó£Ç£Ã¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¡Ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö£Æ£É£Ó£È¡¡£Ô£Á£Î£Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÇÁü¤ÇÉ½¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¤ÈÍèÇ¯Ëö¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£