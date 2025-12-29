人気インフルエンサーのMumeiがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。中学時代に経験したという野球部員同士の恋愛エピソードを公開した。

【映像】可愛すぎる中学時代のユニフォーム姿

VTRでは、野球部に所属していた当時の甘酸っぱい青春を再現。チームメイトの男子とキャッチボールをする中で「好きな人いるの？」と聞かれたり、手紙で修学旅行の自由時間を一緒に回ろうと誘われたりする様子が描かれた。最終的に、放課後の呼び出しでMumeiから「好き。付き合ってください」と告白し、「俺も好きだった」と両思いに。野球少女から一転、「プリ撮りたい」とデートをリクエストする可愛らしい結末となった。

番組のテーマである「失恋」ではないハッピーエンドに、スタジオは「終わり？」「付き合ってる？」と騒然。共演者の黒江こはるが「私のダメ男の話はどこ行ったんだ」と嘆く中、MCの令和ロマン・くるまは「失恋しとらんやん」「恋愛ドーナツだ」とツッコミを入れざるを得ない展開となった。一方、Mumeiは「恋愛経験があまりなく、失恋を探そうと思ったが経験がなさすぎた」と弁明した。

さらに当時の写真が公開され、くるまが「ここに彼はいますか？」と尋ねると、Mumeiは「彼は、その左にいます」と回答。くるまは「肩に気配を感じて」「二人とも肩がすごい内側になってる！」と指摘し、スタジオからは「可愛い」との声が上がった。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）